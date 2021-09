"Resaltar el papel de la mujer en este hito histórico me parece muy importante"

Reinterpretar a Goya ha sido todo un reto para Vera Galindo, que ha tratado de crear una simbiosis entre la oscuridad del grabado del maestro y su particular estilo personal. "La obra de Goya, por lo general, es muy oscura, y yo suelo trabajar con mucha luz y colores vivos. Encontrar el punto intermedio ha sido muy interesante", afirma la artista. Para transformar el original, la artista ha pasado por un proceso creativo y mental. "He tenido que cambiar la composición porque el soporte era más vertical, así que he decidido otorgar todo el protagonismo a la figura femenina y al cañón. Resaltar el papel que las mujeres tuvieron en este acontecimiento histórico me parce muy importante –explica Vera Galindo–. Además, he utilizado colores azules oscuros pero dándoles un punto de color para llevar la obra a mi terreno".

A la izda., la obra original 'Qué valor!'. A la derecha, reinterpretación de esta obra de Vera Galindo.

Goya iba a formar parte de los artistas que aparecen en su libro ‘¿Cómo lo ves?’, pero finalmente fue descartado al centrarse más en el arte contemporáneo y por la dificultad para acercar la obra del aragonés al público infantil. Sin embargo, este año ya han sido varias las reinterpretaciones a las que se ha enfrentado. Esta en concreto, la ha realizado rodeada de los viandantes que se acercaban.

LA OBRA ORIGINAL: ‘Qué valor!’

En 1808, al concluir el primer asedio francés a Zaragoza, Palafox invitó a Goya a contemplar la ruina de la ciudad y descubrir de primera mano el heroísmo de sus paisanos. Conocedor del episodio del 2 de julio en el Portillo, donde Agustina Zaragoza Doménech se convirtió en un personaje universal, el artista sublima su acto en esta obra. Una mujer se alza sobre los hombres muertos, presta a disparar el arma más mortífera de la época, una mole de metal que hará estragos entre los atacantes. La estampa crea un ambiente de tensa serenidad que realza la hazaña. El título, manuscrito por Goya, sintetiza el suceso.

* Vera Galindo "Desde que aprendí a sujetar un lápiz, no he parado de dibujar". Así se presenta esta artista apasionada de la ilustración, el diseño y la música. Casi guiada por una inercia vocacional, tras terminar los estudios obligatorios, se decantó por el bachiller artístico. Posteriormente, se formó en la Escuela Superior de Diseño de Aragón, que complementó con un Erasmus en Oporto, una enriquecedora experiencia que cambió su forma de entender el diseño.

Aunque ha estudiado diversas áreas del diseño, pone todo su espíritu en la ilustración. El mundo editorial le debe maravillas como ‘La tronca de navidad’, un cuento sobre la tradición aragonesa y ‘¿Cómo lo ves?’, álbum ilustrado ganador del Premio Apila Primera Impresión que habla de arte contemporáneo y diversidad. Este último fue seleccionado por The New York Public Library como uno de los 10 mejores álbumes infantiles del pasado año. Actualmente está trabajando en proyectos de ilustración infantil editorial y de muralismo, interviniendo en diferentes espacios y festivales.

