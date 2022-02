Cómo preservar la fertilidad más tiempo: tratamientos y hábitos

En la sociedad actual, se retrasa cada vez más la maternidad, un factor que, sin duda, afecta directamente a las posibilidades de embarazo. Hay cifras que llaman especialmente la atención: más de un millón de personas tienen problemas de infertilidad en España y, según datos de la Sociedad Española de Fertilidad, un 15% de las parejas de la población occidental acuden a un centro de reproducción asistida, una tendencia que va en aumento.

Es una realidad que la fertilidad de la mujer tiene una vida limitada, sin embargo, determinadas técnicas y hábitos pueden ayudar a preservarla durante más tiempo. ¿Cuáles son y cómo podemos hacer frente a la infertilidad? La doctora Jéssica Marqués, ginecóloga de la Unidad de la Mujer de Quirónsalud Zaragoza, aporta luz sobre cómo prorrogar el momento de ser madre.

Para abordar la infertilidad, la primera medida y la más efectiva es no retrasar la maternidad e intentar tener hijos antes de los 35 años. “Existe la falsa creencia de que mientras se tiene la menstruación se es fértil y eso no es del todo cierto. Realmente no somos conscientes de lo que disminuye la fertilidad con la edad. Desde el punto de vista biológico, 35 años es demasiado tarde para tener hijos”, apunta la doctora Marqués.

Asimismo, algunos factores pueden generar un mayor riesgo de infertilidad. Según los últimos estudios, además de la edad, la obesidad tiene un impacto directo en la capacidad de ser madre, puesto que provoca alteraciones menstruales y un descenso en la calidad de los óvulos. Por otro lado, resulta aconsejable no fumar y evitar el alcohol, ya que tienen efectos negativos. En general, se recomienda llevar una vida sana y una alimentación equilibrada.

Evolución en tratamientos y tecnología

La preservación de la fertilidad o vitrificación de óvulos es una técnica sencilla que permite planificar el momento de ser madre. La doctora Marqués explica cómo es el proceso: “Primero se realiza la estimulación ovárica y después se practican controles ecográficos para ver cómo evolucionan los folículos donde están alojados los óvulos. Pasados unos 11 o 13 días, cuando están maduros, los óvulos se extraen y se congelan posteriormente en el laboratorio”.

“Además de estar indicada en pacientes oncológicas que van a recibir un tratamiento agresivo -como la radioterapia o la quimioterapia- y que puede suponer una disminución de su función ovárica, se aconseja igualmente en mujeres que deseen posponer la maternidad por cuestiones personales. En este sentido, se recomienda realizarla antes de los 35 años, aunque entre los 35 y los 38 años es posible llevarla a cabo pero con una menor tasa de éxito”, aclara la doctora Marqués.

Desde la Unidad de Reproducción Asistida de Quirónsalud Zaragoza, con más de 30 años de experiencia, han visto una gran evolución en los tratamientos de fertilidad, la tecnología y el diagnóstico genético, así como en este tipo de técnicas de congelación de óvulos. La doctora Marqués destaca que “la introducción del diagnóstico genético preimplantacional ayuda a evitar la transmisión de enfermedades genéticas graves a la descendencia”. Del mismo modo, indica que “si hace diez años se necesitaban 10 embriones para conseguir un embarazo, ahora lo logramos por cada 4 embriones transferidos, lo que significa que han mejorado mucho las tasas de éxito”.

Para conocer las opciones que la reproducción asistida ofrece, la doctora Marqués protagoniza esta conversación en profundidad dentro del proyecto ‘Entre Nosotras’ de Quirónsalud Zaragoza.

- Ir al vídeo Entre Nosotras: ‘Planificar la maternidad’.