¿Qué es lesión de Hagl y qué consecuencias tiene? El doctor Herrero contesta

Para ayudar a los lectores con sus dudas sobre traumatología, el doctor Luis Herrero Barcos, miembro del equipo del hospital Quirónsalud Zaragoza y del Instituto Aragonés de Traumatología, ha respondido a las preguntas sobre lesión de Hagl, osteonecrosis y hormigueo recibidas en el consultorio médico de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, el doctor recomienda la visita a un especialista.

Lesión de Hagl

Pregunta del lector: Buenas tardes. Como consecuencia de un accidente de tráfico me diagnosticaron lesión de Hagl, que me produce dolor constante y limitación funcional del hombro/brazo derecho del 50% con pérdida de fuerza. Llevo así cuatro años. ¿Existe alguna solución a mi problema que pueda aliviar el dolor? Gracias de antemano.

Respuesta del doctor: Estimado lector, la lesión de Hagl consiste en la arrancamiento en su inserción en el húmero de los ligamentos glenohumerales. Es un tipo de lesión poco frecuente de estos ligamentos que puede producir una inestabilidad anterior de hombro, así como dolor y limitación funcional. El tratamiento es quirúrgico: se realiza una reinserción de estos ligamentos por artroscopia. Convendría estudiar tu caso en profundidad explorando tu hombro y realizando pruebas de imagen complementarias para valorar correctamente el estado de esos ligamentos y descartar otras lesiones asociadas que se pueden presentar, y así plantear la mejor solución posible.

Osteonecrosis

Pregunta de la lectora: Hace nueve años fui operada de osteonecrosis por artroscopia y en octubre de este año he vuelto ha ser intervenida. ¿Esto se reproduce al pasar un tiempo?

Respuesta del doctor: Estimada lectora, la osteonecrosis es una patología común en la rodilla y su pronóstico es difícil de preveer de inicio. Puede estar asociado a algunos factores de riesgo como la toma continuada de corticoides o un traumatismo previo entre muchos otros, que pueden hacer que aparezca con mayor frecuencia o sea más rebelde al tratamiento empleado.

Es habitual su tratamiento mediante artroscopia de rodilla como usted comenta, pero aún así el riesgo de recidiva no es despreciable.

Habría que valorar el tipo de necrosis (estable o inestable), localización (en zona de carga o no) y el tamaño de la misma para plantear un tratamiento lo más eficaz. Estos tratamientos pueden variar desde las medidas conservadoras, retirar el fragmento lesionado, realizar un trasplante osteocondral de la misma rodilla o incluso plantear una prótesis. Para ello es importante como digo clasificar la lesión, valorar la edad y estado del paciente y las expectativas físicas.

Sensación de hormigueo

Pregunta del lector: Cuando ando más de media hora, siento como un hormigueo en la zona del metatarso. He probado con plantillas pero no es la solución. Me gustaría saber a qué es debido y qué puedo hacer para aliviarlo.

Respuesta del doctor: Querido lector, la presencia de una sensación de dolor u hormigueo en la zona del metatarso o los dedos en contexto de la deambulación o el deporte es un síntoma que se nos presenta frecuentemente en las consultas de traumatología. Suelen corresponder principalmente a dos causas. Una de ellas hace referencia a un dolor de origen mecánico, por sobrecarga de los metatarsianos al caminar, que frecuentemente va acompañado de callosidades en la planta del pie que pueden molestar también. La segunda causa es lo que se conoce como neuroma de Morton que no es más que una irritación de uno o varios nervios que van a los dedos por compresión de ciertas estructuras en el pie.

Ambos casos pueden tratarse inicialmente con fisioterapia, adaptación de la actividad física y el calzado, el uso de ortesis o plantillas o la realización de una o varias infiltración para calmar los síntomas. Si las medidas conservadoras no son efectivas, la cirugía tiene un papel importante en estas patologías. Modificando la anatomía del pie para que se equilibren las cargas al caminar o la simple exeresis del neuroma que causa los síntomas.

