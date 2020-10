El Halloween más terrorífico se celebra en Puerto Venecia

Aunque se trata de una tradición importada de Estados Unidos, la de Halloween es una de las fiestas que más ilusión despierta en los hogares españoles, sobre todo si hay niños en casa: decoración y disfraces terroríficos, sustos y bromas, caramelos...Este año, la fiesta no va a poder celebrarse como se ha hecho en otras ocasiones, pero se pueden buscar otras formas de celebrar el puente festivo aprovechando, por ejemplo, que el comercio abre el próximo domingo 1 de noviembre.

Para ello, en Puerto Venecia han diseñado su particular 'Truco o Trato': por cada ticket de más de 20 euros de compra, los clientes podrán conseguir cenas, descuentos, tarjetas regalo de 50€ y muchas sorpresas más, como un Colchón Just Sleep One de Max Colchón; unas gafas de sol de Multiópticas; un set de Lego Ninjago; unos auriculares Mi In Hear Headphones Basic de Xiamoi; una sesión de iluminador facial Milena en Centros Ideal; una entrada para FunnyClimb en 7Fun.... Solo hay que registrar el resguardo de compra, hecha entre el 23 de octubre y el 1 de noviembre, en la web www.puertovenecia.com/promo-truco-o-trato y que la suerte juegue a tu favor para hacerte con alguno de los premios.

En este Halloween tan particular, el centro comercial ha decorado sus instalaciones con grandes calabazas y motivos terroríficos y el puente de la parte alta que conecta la Gallery con la zona de ocio se ha convertido en el Paseo del Terror, con 1.800 calabazas que cubren todo el puente. Todos aquellos que se hagan una foto en ese mágico 'photocall' del terror y la suban a las redes sociales con el hashtag #thisishalloweenPV también participarán en el sorteo de cheques regalo.

Además de estos sorteos, Puerto Venecia celebrará esta semana diferentes sorteos en sus redes sociales, compartirá trucos sobre cómo maquillarse en Halloween, tendrá su propio filtro para que compartas tus fotos más escalofriantes...