La primera edición del 'Viñarroz' llega a Zaragoza y provincia con 67 restaurantes participantes

La primera edición del 'Viñarroz', el nuevo festival gastronómico organizado por Bodegas San Valero, se celebrará desde el viernes 1 de marzo hasta el domingo 31 de marzo y reunirá a un total de 67 participantes de la provincia de Zaragoza con propuestas de arroz para todos los gustos: desde las más tradicionales a las más innovadoras, acompañadas de los vinos jóvenes Particular Garnacha, Particular Chardonnay & Moscatel de Alejandría y Particular Garnacha Rosé.

Así lo detalló Javier Domeque, responsable de Marketing de Bodegas San Valero en el acto de presentación, que tuvo lugar el pasado jueves en el espacio La Zarola: “El festival busca ofrecer una experiencia gastronómica diferente, que fusione nuestros vinos jóvenes Particular con arroces en todas sus formas”, afirmó.

La presentación contó con cuatro de los restaurantes participantes que fueron muestra de la variedad de propuestas que se podrán disfrutar durante todo el mes de marzo. Terraza El Lago abrió apetito con una propuesta clásica: un arroz del señorito; Moss Garden presentó su propuesta de arroz Brazal con ragout de toro de lidia y boletus; Saucco Restaurante, por su parte, cocinó un arroz de chuleta Baskaleku con carpaccio de picanha madurada durante 90 días con túetano a la brasa y padrones y Bunkerbar trajo directamente del horno de su restaurante un arroz de carrilleras. Todas ellas acompañadas de los vinos jóvenes Particular de Bodegas San Valero.

67 propuestas para los amantes del arroz y el vino

En esta primera edición de 'Viñarroz' se podrán encontrar propuestas diferentes con el arroz como protagonista y maridado con los vinos jóvenes Particular. Por ejemplo, desde los platos más clásicos como el arroz caldoso, arroz del señorito, arroz con bogavante, arroz negro o paella de marisco, hasta arroces de madejas de Bar los Cuberos; de conejo y caracoles de Jena Montecanal o de salchicha roja de León y alcachofas de El viejo negroni. También encontramos arroz en su versión italiana: como el risotto de trufa y parmesano de Contigo Pan y Cebolla o el de Risotto de Mari con salsa carbonara, huevo poché y rúcula crujiente de El Patio de Betty. Y propuestas donde triunfa el producto aragonés, como el arroz aragonés de conserva tradicional del El Windsor, o las dos propuestas que ofrecen el Restaurante Venus: Arroz meloso de longaniza de Graus o Risotto de ternasco con rulo de cabra.

Incluso propuestas más atrevidas como las croquetas arancini, unas bolas de risotto cremoso con Granna Padano y salsa de tomate casera, rebozadas en panko, que ofrecerá La Tasca del Tubo; croquetas de risotto con setas shiitake, acompañadas de una copa de vino Particular, de Las Torres de Gavrus.

Además, muchas de estas propuestas ofrecen sus arroces dentro de un menú cerrado, ya sea acompañado de algún entrante o dulce y, por supuesto, de una botella de vino jóvenes Particular.

El objetivo del 'Viñarroz' es apoyar a la hostelería de la provincia de Zaragoza y ofrecer una propuesta gastronómica de calidad a los zaragozanos y visitantes. Este festival llega después del éxito del Mes del Chuletón, organizado también por Bodegas San Valero, un evento al que se sumaron 58 establecimientos, que durante todo octubre vendieron cientos de chuletones acompañados del vino 8.0.1

Los vinos jóvenes Particular

Los vinos jóvenes Particular de Bodegas San Valero son el maridaje perfecto del 'Viñarroz'. Bodegas San Valero, entidad fundada en 1944 por 66 agricultores y que en la actualidad aglutina a más de 500 profesionales de la vid y el vino, ofrece tres vinos diferentes: Particular Garnacha, un tinto con cuerpo y limpio; Particular Chardonnay & Moscatel de Alejandría, un vino blanco suave, frutal y aromático; y Particular Garnacha Rosé, un vino rosado fresco y cargado de notas a frutos rojos. Ideales para acompañar las distintas clases de arroz que ofrecen los establecimientos.

Todos estos vinos representan la apuesta por una nueva generación de viticultores que ostenten la misma pasión por la tierra que sus antecesores, pero con una perspectiva más creativa e innovadora. Porque esta empresa lleva más de 75 años ofreciendo vinos y cavas de alta calidad, que han sido reconocido en los galardones más importantes del sector tanto a nivel nacional como internacional.