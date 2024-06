"El trato cercano con los productores locales es el mejor sello de calidad"

Conocido por muchos como el cocinero silvestre, Yelel Cañas apuesta por una cocina basada en la sostenibilidad con mayúsculas. Desde la parte social a la del respeto por la tierra, el chef turolense lleva esta filosofía de trabajo y de vida por bandera, lo que le ha hecho ganar el galardón a la sostenibilidad en los X Premios Con Mucho Gusto. "Estoy feliz. Es un reconocimiento a una de las cosas por las que llevo esforzándome toda mi vida. Son los valores que mis padres me transmitieron y que siguen acompañándome", afirma.

Afincado en la localidad de Rubielos de Mora, Yelel lidera Kiaora Gastronomía Social junto con su compañera Silvia Fraccaroli, un proyecto que aúna el compañerismo, la pasión, el amor y la investigación alrededor de la cocina.

Amor por la tierra y las personas

La sostenibilidad es un término complejo con muchas caras que Yalel ha palpado desde que era un niño. "Hace 40 años nos llamaban locos por buscar o perseguir esa sostenibilidad en la cocina. Ahora, el mundo ve que es una necesidad ineludible si queremos que en el futuro sigamos teniendo tierras de cultivo que puedan ofrecernos una alimentación saludable", señala. Quiere hacer hincapié en que "la sostenibilidad es un compromiso muy grande y no una frase etérea tirada al aire".

Considera que las zonas rurales y los productores locales son el motor de la sostenibilidad gastronómica, los que verdaderamente cuidan del territorio y ponen en práctica toda esa teoría de la que se habla en las ciudades. "Si las producciones se vuelven grandes, pierden su autenticidad y ese cariño especial. Cuando yo compro unos tomates, por ejemplo, sé que son buenos porque hablo con la persona que los cultiva, conozco sus prácticas agrícolas, sus valores como persona y la historia que hay detrás de cada alimento. Ese trato humano tan cercano es el mejor sello de calidad posible", añade.

Esta mentalidad abierta y adelantada a su tiempo se la han dado, además de sus padres, sus viajes por el mundo. Con casi 60 países a sus espaldas, conocer otras culturas y salir del eurocentrismo le ha proporcionado experiencias vitales que dejan huella. En sus propias palabras: "Tener la oportunidad de viajar me ha dado un aprendizaje infinito. Me ha enseñado a ser flexible, me ha servido de inspiración, me ha abierto las puertas a técnicas ancestrales de cocina... Ha sido mi universidad".