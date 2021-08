Porque un mundo solidario es un mundo mejor

Especialmente durante el último año y medio, la solidaridad ha ocupado un lugar central en la actualidad internacional. Con el estallido de la pandemia de la covid-19, han sido muchas las iniciativas que se han promovido desde el ámbito privado y gubernamental con el objetivo de ayudar a las personas más vulnerables, ya sea desde el punto de vista sanitario, como desde el social o económico.

Hoy, 31 de agosto, Día Internacional de la Solidaridad, se ponen en valor todas esas acciones, al mismo tiempo que se busca concienciar sobre la necesidad de trabajar por el bienestar de los demás para lograr un mundo más pacífico, enriquecedor y próspero.

La celebración de esta jornada, decretada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se ha hecho coincidir con el aniversario del inicio del movimiento ‘Solidarnosc’, fundado por el premio Nobel de la Paz Lech Walesa en el año 1983. Su finalidad es servir de llamamiento a los gobiernos e instituciones internacionales para que adopten medidas favorables para la cohesión y la inserción social.

La solidaridad, según la ONU, «no solo es un requisito de carácter moral, sino también una condición previa para la eficacia de las políticas de los países y los pueblos». Según la organización, este día no posee un programa fijo, por lo que cada país puede celebrarlo como mejor se adapte a las necesidades de sus habitantes, siempre y cuando la actividad refleje el espíritu solidario que mueve a buscar y desear el bien común.

Acciones como distribuir alimentos y ropa entre la población más desfavorecida, realizar actividades culturales y de ocio para todos los públicos, ayudar a los niños y a las personas de la tercera edad que vivan en nuestro entorno y promover jornadas de salud gratuitas son las más comunes a nivel mundial para conmemorar esta jornada a favor de la solidaridad.

Llevarlas a cabo no solo debería ser una labor de grandes organizaciones internacionales, sino que a nivel particular también es posible ayudar a los demás. Hay muchas formas de colaborar en una causa común, no obstante es recomendable ser consciente, en primer lugar, de las verdaderas necesidades de nuestra comunidad, ciudad o país para poder ayudar de una manera directa y eficaz. Sin duda, hoy es un buen día para reflexionar sobre cómo contribuir a construir un mundo mejor.