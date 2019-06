Por qué es fundamental seguir formándose después de graduarse

«He terminado mis estudios, ¿y ahora qué?». Esta es la pregunta que se hace cualquier universitario recién graduado. Ante la disyuntiva de ponerse a buscar trabajo o seguir formándose, es importante tener en cuenta que continuar con los estudios siempre puede ayudar a conocer más el sector, especializarse y buscar elementos diferenciadores para el currículum. Además, hay que buscar la formación adecuada y que mejor se adapta a las necesidades de cada alumno.

Desde las entidades de orientación laboral suelen recomendar a los estudiantes que acaban de terminar la carrera que hagan un máster o posgrado.

Esta formación es un elemento diferenciador para el currículum. Además, permite actualizarse y conocer de primera mano, de gente experta en el sector, el área que más les interesa profesionalmente, así como ampliar la red de contactos.

No es fácil hacer un currículum cuando se acaba de terminar la Universidad y no se tiene ninguna experiencia laboral. Por eso, continuar con la formación no solo es una forma de ahondar en la temática sino que en la mayoría de los casos se convierte en la primera toma de contacto con el mundo laboral gracias a las prácticas que ofrecen muchos de estos estudios.

Una cuestión con la que las empresas también aprovechan para conocer nuevos perfiles y, en algunos casos, ocupar puestos de trabajo una vez que las prácticas llegan a su fin. La formación de un máster o posgrado suele estar impartida por profesionales del sector que están en activo y conocen las últimas novedades de cada área.

