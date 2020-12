¿Por qué debo pagar comisiones si tengo un fondo de inversión?

A la hora de contratar un fondo de inversión, la figura del asesor resulta clave para contratar el tipo de fondo que mejor se adapte a las posibilidades y riesgo de ahorro de cada persona. Igual que es imprescindible este asesoramiento de expertos, también lo son las comisiones, y aunque suelen ser motivo de protesta por el usuario, el cobro de las mismas tiene su justificación. El dinero que se cobra en las comisiones va destinado a una correcta gestión del fondo, garantiza que el dinero está en buenos manos.

"Los fondos de inversión, como cualquier otro producto o servicio en la vida, tienen un coste asociado. Le pagamos por todo el trabajo que va a realizar el equipo de gestores para obtener los mejores resultados posibles con nuestra inversión en ese fondo", apuntan desde Ibercaja. "Esta cantidad se deduce del valor liquidativo de las participaciones y se devenga de manera diaria. En definitiva, no esperemos ver un cargo explícito en nuestra cuenta corriente como en otros productos financieros", añaden. Desde esta entidad señalan también qué significa cada una de ellas:

1 Comisión de gestión

"Se le paga a la entidad gestora por gestionar de principio a fin cada movimiento, por todo el trabajo que va a realizar el equipo para obtener los mejores resultados posibles con nuestra inversión en ese fondo. Esta cantidad se deduce del valor liquidativo de las participaciones y se devenga de manera diaria. En definitiva, no esperemos ver un cargo explícito en nuestra cuenta corriente como en otros productos financieros". 2 Comisión de éxito en la gestión "Si a nosotros nos va bien, a la gestora le irá bien. Este tipo de comisión se pagará solo en el caso de que la rentabilidad del fondo supere a la del índice de referencia del mismo. Si los resultados son mejores de lo previsto inicialmente, la gestora se llevará una comisión extra por su buen trabajo con la inversión en ese fondo. También se va devengando día a día, no hay cargo explícito". 3 Comisión de depósito "Esta comisión se cobra por la administración y custodia de los valores que componen la cartera en la que hemos invertido. El depositario es otro mecanismo de control más que tienen los fondos, ya que se encarga de velar que las operaciones de cartera que hacen los gestores lleguen a buen puerto y no haya sorpresas. El dinero se deducirá del valor liquidativo de las mismas y se devengará de manera diaria". 4 Comisión de suscripción "Es la comisión que debemos pagar a la gestora al invertir en un fondo de inversión. Se establecen en fondos que se comercializan solo durante un periodo concreto, por ejemplo, los fondos garantizados. Para evitar aportaciones fuera del periodo establecido que puedan afectar negativamente al resto de inversores se establecen este tipo de comisiones. Esta cantidad se restará del total destinado a la inversión". 5 Comisión de reembolso "El objetivo que persiguen es proteger a los partícipes que se quedan en el fondo y no deciden vender antes de tiempo. Se trata de comisiones que no son demasiado habituales y que solo tienen algunas familias de fondos, sobre todo productos con carteras cerradas a vencimiento, como son los garantizados".

Cabe destacar que estas comisiones tienen un límite, y que la entidad gestora no puede cobrarte más de cierto porcentaje por cada una de ellas, tal y como se recoge en el documento 'Datos Fundamentales para el Inversor (DFI)'. Así en el caso de la comisión de suscripción y reembolso, estas no podrán superar el 5%, en la de gestión, el 2,25%; en la de éxito, el 18%; en la de gestión y éxito, el 1,35%+9%; y en la de depósito, no podrá ser superior al 0,2%.