Placas solares para negocios: Shibrid detalla qué tipos hay y cómo pedir ayudas

Aspectos como la creciente concienciación medioambiental que existe entre la población, los elevados precios de la electricidad u hojas de ruta ampliamente asentadas en la sociedad como la Agenda 2030 han llevado a que cada vez más empresas se interesen por las instalaciones de energía solar.

Además de la búsqueda de la sostenibilidad, el ahorro económico es una de las razones que explican esta tendencia. “Instalar paneles solares en el techo o utilizar sistemas de calefacción solar puede ayudar a generar energía renovable y reducir los costos a largo plazo”, explica Adrián Layunta, director de Desarrollo de Shibrid, empresa aragonesa destacada en el sector fotovoltaico, quien resalta que contar con estos elementos puede suponer un ahorro de hasta el 90% en la factura de la luz.

"Instalar paneles solares en el techo o utilizar sistemas de calefacción solar puede ayudar a generar energía renovable y reducir los costos a largo plazo"

Subvenciones de placas solares para empresas

En esa labor de gestión administrativa cabe subrayar la de la tramitación de los incentivos gubernamentales para la puesta en marcha de sistemas de autoconsumo fotovoltaico que llevan a cabo. En Aragón, existen dos programas en este sentido. El primero, que puede solicitarse hasta el 31 de diciembre, es el contemplado dentro del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia del Gobierno central, que pretende promover el despliegue de las renovables. El Ejecutivo autonómico es el encargado de gestionar los fondos, que se reparten en función del tipo de instalación y cuyos beneficiarios pueden ser autónomos, empresas, ayuntamientos y otras entidades, además del sector servicios.

La empresa lleva a cabo una exploración continua de nuevos mercados y aplicaciones para la energía solar, como la integración en edificios, vehículos eléctricos o sistemas de purificación de agua

En cuanto al segundo, se trata de una subvención en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía, aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables e infraestructuras energéticas, cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Aragón 2014-2020 'Construyendo Europa desde Aragón'.

Por otro lado, la innovación ocupa un lugar destacado tanto en el día a día de Shibrid como en el mundo fotovoltaico en general. Es por ello que la empresa lleva a cabo una exploración continua de nuevos mercados y aplicaciones para la energía solar, como la integración en edificios, vehículos eléctricos o sistemas de purificación de agua. Asimismo, realizan labores de inteligencia artificial: "Utilizamos análisis de datos y tecnologías de inteligencia artificial para optimizar el rendimiento de los sistemas solares y predecir el mantenimiento consiguiendo así mejorar la eficiencia y la fiabilidad", manifiesta el responsable de la compañía.

Asimismo, destaca el "significativo cambio" que han experimentado empresas locales, desde pymes hasta grandes corporaciones, en buena parte de sus procesos gracias a la colaboración con Shibrid.

Tipos de placas solares

Desde la empresa apuntan que han percibido un "notable aumento" en la demanda de instalación de paneles solares en los últimos años. Sin embargo, también han notado una proliferación de empresas de nueva creación sin la experiencia ni el personal cualificado necesario en el sector. "Esta tendencia puede plantear desafíos en términos de calidad y eficiencia en la instalación de sistemas solares, por lo que es esencial que los consumidores investiguen cuidadosamente y elijan empresas con historial y reputación confiables para asegurarse un servicio y una instalación de calidad", expone Layunta.

En lo relativo a los tipos de placas, Layunta señala que existen dos tipos de instalaciones en el ámbito industrial. Una con conexión a red, en la que el excedente generado por las placas se envía a la red para que la compañía eléctrica se lo compense al usuario, y otro con baterías y un sistema de almacenamiento para acumular aquella energía que se genera y no se consume.



Aunque, sobre estos últimos, el profesional apunta que no son los más recomendables, puesto que los medios de almacenaje resultan más costosos y tienen una vida útil inferior a la de las placas, lo que requiere una mayor inversión. Asimismo, afirma que, con un sistema de venta de excedentes, la inversión se amortiza en 5 u 8 años; agregando que en Shibrid nunca montan una instalación en una vivienda o una nave que no se vaya a amortizar en un máximo de 10 años.