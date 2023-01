Pinceladas de color para dar la bienvenida a una nueva vida

Uno de los momentos más emotivos de la vida de una persona es la llegada de un hijo a este mundo. Instantes llenos de emoción y sensaciones inexplicables que, paradójicamente, se producen en unos paritorios que suelen ser lugares muy asépticos, fríos y poco amables desde el punto de vista estético. Por este motivo, la asociación Believe in Art, siguiendo su lema ¿Por qué algo va a ser feo pudiendo ser bello?, frase de Steve Jobs que resume su filosofía de trabajo, ha puesto en marcha el proyecto#pinturasquedanvida, gracias al cual van a humanizar y poner color a los paritorios de Aragón con el fin de que el momento del parto sea todavía más especial y bello. Una iniciativa que ha sido posible gracias a la colaboración de un grupo de 22 directivas que han participado en el máster de la II Edición en Aragón del Programa para el Desarrollo para la Dirección de Mujeres con Alto Potencial de la Escuela de Organización Industrial.

"Los paritorios generalmente son lugares estéticamente poco agradables. Y, aunque es cierto que están atendidos por grandes profesionales, en un momento tan especial, necesitas un sitio más acogedor. Por este motivo, decidimos, de acuerdo con los centros donde vamos a intervenir, cambiar ese aspecto y convertirlos en un lugar más bonito desde el punto de vista estético", explica Beatriz Lucea, responsable de la oenegé.

Como todos los proyectos que lleva a cabo Believe in Art, necesitaban financiación para poder materializarse y esa ayuda llegó de la mano de este grupo de mujeres directivas. "La respuesta fue sorprendente ya que, gracias al empuje de estas 22 directivas de medianas y pequeñas empresas, en un mes y medio consiguieron, a través de crowfunding, la financiación necesaria para poner en marcha el proyecto en el hospital Clínico y ,en otros dos meses, duplicaron las expectativas, de manera que podemos intervenir de una manera mucho más ambiciosa, no solo en los murales de las paredes, sino también en las salas de dilatación con el fin de convertirlas en dormitorios donde ellas se sientan más cómodas", indica Lucea.

En la imagen, sala de acompañantes de Oncología del hospital Clínico, por Isabel Garmón. B.I.A.

Una intervención muy especial, en la que, de forma totalmente altruista y desinteresada, van a contar con el trabajo de Laura Gracia, quien se encargará de la parte de acogida, las salas de espera, los pasillos y la recepción; y de la interiorista e historiadora del arte Ruth Barranco, que hará más humanas las salas de dilatación y parto.

Ficha de empresa Nombre Asociación Believe in Art Redes @believeinartzgz https://believeinart.org/

"Hemos elegido a Laura Gracia porque en su portfolio descubrimos unos trabajos de flores a punto de reventar que evocan mejor que ninguna otra figura la explosión de la primavera, estación que de manera simbólica también representa el momento en el que un bebé llega a este mundo, algo muy intenso que dura muy poco tiempo, pero que es inigualable", explica Lucea, quien recuerda que el caso de Ruth es diferente, porque aunque Believe in Art no trabaja con decoradores ni interioristas, la eligieron porque es historiadora del arte y su propuesta a la hora de decorar las habitaciones compartía un lenguaje común con la oenegé aragonesa.

Un trabajo que verá la luz en los próximos meses y que convertirá los paritorios en unos lugares donde todos los que estén serán conscientes de que el arte tiene la capacidad de cambiar y humanizar los hasta ahora fríos espacios hospitalarios.

Informar para convencer

Y con el fin de dar a conocer este proyecto, Caja Rural de Aragón acogió ayer el acto, "#pinturasquedanvida. Las posibilidades de la acción social en Aragón", que se enmarca dentro de la II Edición en Aragón del Programa para el Desarrollo para la Dirección de Mujeres con Alto Potencial de la OEI, y que contó con la presencia, entre otros de Sira Repollés, consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, José María Arnal, director gerente del servicio aragonés de Salud; Fermín Serrano, comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de Aragón, y numerosos representantes del sector económico aragonés, valedores de proyectos como este que permitirán a Believe in Art seguir adelante con su trabajo de hacer más humanos los centros hospitalarios no solo de Aragón sino del resto de España. "Es muy importante que las empresas se animen y sigan con el crowfunding porque eso nos permitirá ir llegando progresivamente a los paritorios de Barbastro, Jaca, Calatayud, Huesca, Teruel, Alcañiz y Miguel Servet", concluye Beatriz Lucea.

* Deseos cumplidos A lo largo de su fructífera trayectoria, Believe in Art ha realizado 150 murales abordando, entre otras actuaciones, todas las habitaciones de las plantas de oncopediatría, cirugía pediátrica, infecciosos, urgencias y fachada del Hospital Materno Infantil de Zaragoza. También la sala de espera de medicina nuclear del Servet, la de urgencias infantiles del Royo Villanova y la planta de lactantes y escolares (todas las habitaciones) del Clínico, así como salas de acompañantes de cronologista, neurología y otras dolencias. Fuera de Zaragoza, se han hecho cargo de pediatría y oncología de adultos del hospital de Alcañiz y el área de salud mental en Calatayud. En estos momentos, están realizando bocetos en el Vall de H´ebron de Barcelona. En la sanidad privada han hecho incursiones en el centro de San Juan de Dios y Quironsalud- Renovales.