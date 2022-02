Pilares que sustentan a la economía del siglo XXI

Los expertos insisten en que la economía del siglo XXI debe basarse en los criterios de sostenibilidad. Un modelo en el que no solo debe primar el desarrollo socioeconómico, sino que debe garantizarse el bienestar social de los trabajadores y el uso responsable de los recursos naturales. Estas son las claves para lograrlo

Apostar e invertir en el desarrollo

Mejoras. Hasta hace muy poco tiempo, las empresas han apostado por el crecimiento, sin embargo esta tendencia está cambiando y ahora se inclinan hacia la eficiencia desde un punto de vista económico, social y ambiental.

Gestión de los recursos. El gran reto al que se enfrenta el mundo empresarial y económico es conseguir ser eficientes en la gestión de los recursos. En este sentido, son muchos los gobiernos e instituciones públicas y privadas que han mostrado sus quejas porque son todavía muchas las empresas que priman sus intereses por encima del resto, lo que frena del crecimiento global y el desarrollo común.

Desarrollar y consolidar la I+D+i

Crear soluciones. Una de las claves de la economía sostenible pasa por desarrollar la innovación, por apostar por la I+D+i. En este sentido, todos los expertos coinciden en que la tecnología tienen que ir siempre de la mano de la innovación, porque solo de esta manera se conseguirán soluciones sostenibles en todos los aspectos.

Desigualdades. Dentro de este panorama innovador han surgido voces que alertan sobre el hecho de que las innovaciones tecnológicas, además de mejorar la eficiencia y la productividad, traen consigo un aumento de las desigualdades entre los países y empresas más ricas y las menos pudientes, lo que hace que se precaricen algunos segmentos del mercado.

No rebasar los límites de los recursos

Conservar. El planeta se agota. Esta es una frase que no por mucho escucharla deja de ser menos preocupante. Los recursos renovables no deben utilizarse a un ritmo superior a su generación porque si no acabaremos con ellos. Esto implica una limitación en el consumo.

Sustituir. Uno de los retos que tienen enfrente muchas empresas es el de poder sustituir, poco a poco, los recursos no renovables por renovables. De esta manera, por ejemplo, para intentar frenar el avance del cambio climático cada vez son más las compañías que están apostando por sustituir los combustibles fósiles por energías renovables (eólica, termosolar, fotovoltaica, geotérmica...).