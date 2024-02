"Participé por mis hijos. Son unos auténticos forofos"

El fútbol es un sentimiento y es más intenso cuando se disfruta siguiendo al equipo de tu ciudad junto a tu familia, si también son aficionados a este deporte. Así, los partidos se convierten en una actividad de ocio que ayuda a pasar más tiempo de calidad con amigos y seres queridos. Ambas circunstancias animaron a Mari Mar Ros, ganadora del sorteo ‘Palco VIP HERALDO Romareda’, a apuntarse a la rifa organizada por este diario, cuyo premio consistía en poder presenciar los partidos que le quedan al Real Zaragoza como local durante la temporada 2023-2024 en una ubicación privilegiada del estadio de La Romareda.

Gracias a los cuatro pases de los que dispone tras ganar el premio, la afortunada acudirá junto a sus tres hijos a unos encuentros en los que toda la familia vibrará al máximo. "Cogí la cartilla, la rellené con los cupones y la eché más por mis hijos que por mí. Ellos son unos auténticos forofos del Real Zaragoza", cuenta Ros.

Propietaria del bar La Ribera de la capital aragonesa desde hace 45 años y suscriptora de HERALDO, no pudo acudir al primer partido porque tenía que atender su establecimiento hostelero, pero sus hijos sí pudieron comprobar, en cambio, las bondades del palco HERALDO Romareda. "Al próximo encuentro voy seguro", asegura ilusionada.

Los pases para el palco se los toma esta fiel lectora de HERALDO como un regalo de cumpleaños adelantado, ya que precisamente hoy hace un año más. "Me hizo mucha ilusión. Me di una alegría muy grande, porque llevaba años participando en el sorteo del palco y nunca me había tocado. También participo en el de las cestas de Navidad todos los años en los que HERALDO las saca, pero nunca me ha tocado", señala.

Sentimiento de ascenso

Al tener un bar desde hace más de cuatro décadas, es obligado preguntarle qué diferencias encuentra entre ver el fútbol en la tele o en directo. "En el campo se siente más, lo estás sintiendo en vivo. No tiene nada que ver. Puede parecer que en el bar, a través de la televisión, es mucho más cómodo, pero es mejor en directo porque los sentimientos están a flor de piel y te juntas con amigos y con otras personas que sienten los colores con la misma intensidad que tú", cuenta Ros, antes de añadir que sus hijos también tienen la misma impresión.

Uno de sus vástagos, que fue al encuentro del Real Zaragoza con el Cartagena el pasado viernes, quedó con ella al día siguiente y Ros pudo comprobar lo que había vibrado. "Tenía la voz ronca todavía, a pesar de haber pasado casi 24 horas desde que terminó el partido. Lo vivió con mucha intensidad", explica.

La ubicación del palco HERALDO Romareda fue una de las razones que ayudaron a que la familia de Mari Mar Ros disfrutara al máximo del encuentro del equipo de sus amores el pasado viernes. "Me contaron que habían estado muy contentos y muy cómodos. La sensación que se les quedó es que se ve mucho mejor en esta ubicación que en cualquier otro lugar del estadio", asevera.

El ascenso a Primera División del conjunto blanquillo está temporada tras temporada en boca de todos los aficionados del Real Zaragoza y Mari Mar Ros no es ajena a este sentimiento. "Me gustaría que se produjera. Son muchos años ya en Segunda División. Espero que a final de temporada se pueda dar, sobre todo, por la ilusión que les haría a todos mis hijos", concluye una seguidora que, como ella misma afirma, tiene unos descendientes que son "zaragocistas de toda la vida".