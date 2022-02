Labores que pasan de padres a hijos

*

José Antonio Plana: "He heredado la pasión por lo que hacemos"

Corría el año 1974 cuando José Plana, un calandino apasionado de su pueblo y de su mayor tradición, la Semana Santa, empezó a fabricar tambores para la familia, con una cuadrilla de amigos. Lo que se inició con un 'hobbie', haciendo unos 50 tambores al año, fue creciendo, hasta que en 1990 se constituyó Tambores Plana Conesa, una empresa familiar que cuenta con un gran arraigo en Calanda, en un año en el que llegó a elaborar 280 instrumentos.

"Sin duda, he heredado la pasión que tenía mi padre por lo que hacemos. La empresa ha crecido y ya no somos solo montadores de tambores, sino fabricantes, y hacemos todas las piezas. El año pasado adquirimos un taller en el que usamos mucha maquinaria y nos hemos especializado en diversas áreas", explica José Antonio Plana, hijo de José y al frente de la compañía en la actualidad. Aunque tienen muchos pedidos de Aragón, fabrican para clientes de todo el país e incluso han enviado instrumentos al extranjero. Sin embargo, la pandemia supuso un «bajón total» en su actividad: "Estamos recuperándonos, pero no es una temporada normal. La gente sigue con mucha cautela, pero esperamos que cuando se acerque la Semana Santa se animen", apunta Plana.

El responsable del negocio señala que su oficio no es frecuente. "Necesitas invertir muchas horas y trabajar muy duro y a veces no compensa. Es difícil aprender cómo fabricar el instrumento. Hoy en día o eres una empresa fuerte, que fabrica sus propias piezas y hace todo el proceso, o el beneficio es muy bajo. Y llegar a ese punto a nosotros nos ha costado 50 años", indica Plana, quien agrega que le satisface que los vecinos del pueblo sigan teniendo mucha pasión por el tambor: "Para la gente, al final, es su tambor. Cuando dicen ‘me voy a hacer un tambor’, aunque lo hago yo, es suyo. Eligen cómo lo quieren y el sonido que tiene, de forma que se hacen su tambor", concluye Plana.