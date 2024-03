Mujeres históricas que han marcado el presente y todavía nos inspiran

Artistas, científicas, escritoras, políticas y otras profesionales de distintas épocas influyeron considerablemente en el tiempo que les tocó vivir y cambiaron el rumbo de la historia. Fueron mujeres valientes que abrieron camino a aquellas que querían seguir sus pasos y que con sus acciones jugaron un papel fundamental en la lucha por la igualdad y los derechos de la mujer en España.

Correos rinde homenaje a cada una de ellas para poner en valor su trabajo, esfuerzo y dedicación en la sociedad. Lo hace con la colección de sellos #8MTodoElAño para subrayar que el Día de la Mujer no se limita únicamente al 8 de marzo, sino que se extiende a todos los días del año.

Clara Campoamor, Dolors Aleu, Isabel Zendal, María Blanchard, Almudena Grandes, Elena Fortún o Maruja Mallo son algunas de las 14 figuras excepcionales protagonizan actualmente estos sellos y que han marcado a las últimas generaciones.

Un total de 14 mujeres protagonizan la colección de Correos ‘#8MTodoElAño’. CORREOS / S.G.

“Almudena Grandes era y es una escritora maravillosa”, recuerda la autora Elvira Sastre. “Puso su saber, su talento y su cuerpo al servicio de la memoria. Es muy generoso construir un futuro literario con palabras que hablan del pasado”, añade.

La escritora y columnista madrileña comenzó a publicar tan joven y con una voz tan contundente e inamovible que pronto se convirtió en una referencia literaria. Sus historias eran transparentes e, incluso, sarcásticas. Entre sus novelas, destacan las seis obras que cubrieron 25 años de posguerra y dictadura franquista. Con un estilo inconfundible, el ciclo de Episodios de una guerra interminable atestigua el proceso y la madurez de una autora que se dirigía hacia la escritura de la memoria. “Combatir el olvido así es un acto de fe que sirve de inspiración y de referente para cualquiera, sea cual sea su trabajo”, asevera Sastre, que tuvo la suerte de compartir espacio y tiempo con ella.

“Recuerdo la última vez que la vi: atravesaba una manifestación en contra de la violencia de género. Supe que el compromiso también estaba ahí, también sale de los libros y se convierte en otra cosa”, cuenta con orgullo.

La escritora Elvira Sastre. IVÁN GIMÉNEZ

Elvira Sastre publicó el pasado mes de febrero Las vulnerabilidades (Seix Barral) y confiesa que, como mujer, todavía siente la obligación de destacar constantemente. “Tenemos que demostrar continuamente que merecemos estar donde estamos. Ellos, por lo general, escriben una buena obra y pueden vivir fácilmente de eso”, lamenta.

No obstante, admite que la autora Elena Fortún, quien marcó un hito en la historia de la literatura infantil con el personaje de Celia y conectó con las mujeres de la época, debió tenerlo “muy, muy difícil, tanto que no alcanzaremos nunca a saber cuánto”. Por eso, le resulta inevitable no pensar en todas aquellas mujeres que no pudieron llegar a dedicarse a esta profesión por la falta de espacios y oportunidades. “Pienso en las etiquetas, pienso en Gloria Fuertes. Pienso en las que firmaban anónimamente. Pienso en las que lo consiguieron y en todo lo que debieron perder. Su triunfo es el nuestro, pero es que debió ser suyo desde el principio. Eso me da mucha pena”, protesta.

Sastre: “Combatir el olvido así es un acto de fe que sirve de inspiración y de referente para cualquiera, sea cual sea su trabajo”



En el ámbito científico sucede algo muy similar. Aunque se puede contar por miles el número de científicas y creativas que con sus inventos y descubrimientos cambiaron nuestras vidas; la historia, en cambio, ha olvidado las suyas. Es el caso de la enfermera Isabel Zendal, que hubo que esperar 200 años para conocer su nombre y su legado. “No conocí su historia hasta que investigué por mi cuenta la vacuna de la viruela. No quiero decir que nadie la estuviese contando, pero no estaba tan disponible como otras. Creo que hay que hacer un esfuerzo por salirnos de las mismas cuatro historias de siempre y contar otras tan increíbles como la suya”, reivindica la divulgadora científica Laura Flores.

Zendal fue una parte esencial para que la vacuna de la viruela llegara a América con éxito. En 1803 zarpó en la expedición que sería el punto de partida para la erradicación de esta enfermedad y fue la encargada de mantener viva la cadena de vacunación, cuidando y manteniendo saludables a los 22 niños que la portaban durante el viaje.

“Una hazaña tan increíble como la Operación Balmis y el papel que desempeñó Isabel Zendal junto a sus compañeros abre camino a las mujeres en estas disciplinas”, recalca Flores, quien declara que su trabajo tuvo “un impacto tremendo” en la medicina actual.

Laura Flores, divulgadora científica. CEDIDA

Valores como el sacrificio, la superación personal o la dedicación a la comunidad fueron las cualidades que mejor la definieron; las mismas aptitudes que hoy también han quedado integradas en la personalidad de Flores. “No trabajo en la investigación de la tuberculosis para hacerme famosa, sino porque (además de ser un patógeno muy interesante) mis pequeñas aportaciones podrían ayudar a alguien en el futuro”, señala.

En este sentido, defiende que tener referentes femeninos es importante. “Me gustaría que cada vez haya más mujeres que también sean referentes para niños y hombres, igual que en mi caso admiré a Charles Darwin, Gregor Mendel, Albert Einstein… o a los científicos hombres de la serie CSI”, admite entre risas.

Flores: “Creo que hay que hacer un esfuerzo por salirnos de las mismas cuatro historias de siempre y contar otras tan increíbles como la suya”



La inspiración de la pintora Cristina Vázquez llega por parte de todas las mujeres que le rodean. “Las observo constantemente”, revela. Sus obras se centran sobre todo en escenarios veraniegos y, en algunos casos, sólo es una mujer quien protagoniza el lienzo.

Maruja Mallo y María Blanchard son las artistas que aparecen representadas en los sellos de Correos. Ellas, al igual que muchas compañeras coetáneas, tuvieron que romper una lanza en un mundo que era únicamente de hombres. Maruja Mallo, por ejemplo, fue la primera mujer en aprobar los exámenes para Bellas Artes y la primera en ser admitida en la academia.

Su trayectoria fue tan magnífica que se convirtió en una de las pintoras españolas más influyentes e importantes del siglo XX. Tanto que Vázquez considera que su mayor legado fue la representación de las mujeres fuertes y la valentía a la hora de expresarlo pictóricamente. Se trata de una característica que, sin compartir el mismo estilo, la artista también identifica en sus propias obras: “Estoy un poco alejada de su estilo, pero comparto la fascinación por las mujeres valientes y poderosas. O sea, todas”.

Cristina Vázquez, pintora. CEDIDA

Como le ocurría a María Blanchard, ella encuentra en el arte y en sus pinturas su consuelo. Mientras que la primera se obsesionó con la belleza que la sociedad le había negado por nacer con una deformación grave en la espalda y aquello forjó su personalidad y su carácter; Vázquez admite que sus cuadros siempre le aportan paz. “La pintura me ha ayudado en todo. Es mi yoga, mi tila, mi melatonina, mi paz”, dice.

Vázquez: “Estoy un poco alejada de su estilo, pero comparto la fascinación por las mujeres valientes y poderosas. O sea, todas”



Consciente del poder liberador que puede albergar el arte, Cristina Vázquez concluye que es el momento de expresarse a partir de la pintura y seguir sumando referentes femeninos en esta disciplina. “Estamos en una época muy visual y valoramos más lo creado por las manos. Es momento de contar lo que queremos”, anima.









La mujer en Correos

La incorporación de la mujer al mercado laboral fue un hito especialmente relevante para Correos, que se convirtió en la primera compañía estatal española en tener una figura femenina en su plantilla. El acontecimiento tuvo lugar en 1648 y se encargó de realizar el primer envío en Portugalete (Vizcaya).



La primera telegrafista llegó en 1881. Josefa Álvarez Portela fue contratada por su marido, encargado de una de las oficinas, con el permiso para que su mujer, hermana o hija le ayudase como auxiliar en las tareas de mensajería y comunicaciones.



La siguiente efeméride tiene como protagonista a Clara Campoamor, que obtuvo plaza en las primeras oposiciones que convocó Correos en 1909. La figura más importante del sufragio femenino en nuestro país y con sello propio en la colección #8MTodoElAño se incorporó al servicio postal en calidad de ‘auxiliar femenina de segunda clase’.



Tuvieron que pasar 70 años y una Constitución para que apareciesen unas oposiciones sin discriminación por género. A partir de entonces, las carteras tomaron las calles y las oficinas de Correos de España. De hecho, a ellas se les debe el famoso carrito de reparto que les identifica y que también ha beneficiado al resto de trabajadores.



Las mujeres han ejercido un papel fundamental en el desarrollo y crecimiento de Correos. En la actualidad, su presencia es mayor que la de los hombres, con un 53,21% de mujeres en la plantilla. Una cifra que podría aumentar en los próximos años, incluyendo nuevos puestos de liderazgo, ya que la compañía mantiene su compromiso por conseguir una sociedad más igualitaria y continúa desarrollando medidas para fomentar la equidad entre sus filas. 8M

