Montecito, un residencial ‘total’, incomparable e irrepetible

De la mano de Carmen Castellot, gerente de proyectos en Gestión Común, conocemos un poco mejor los detalles de que han convertido a este residencial, en el más deseado de nuestra ciudad. Un proyecto para unos pocos privilegiados, nunca antes construido en Zaragoza, a la altura de otros de altísimo nivel de grandes ciudades de España y Europa.

"Con una ubicación inigualable, en la zona residencial por excelencia de Zaragoza, hemos desarrollado nuestro proyecto, elevando al máximo el concepto de residencial. Es un residencial total -comenta Carmen Castellot-. Porque, aparte de su exclusiva ubicación, reúne todas las características que podamos imaginar en un residencial ideal: una arquitectura contemporánea y bella, con tan solo 11 viviendas extraordinariamente amplias y unas zonas comunes diseñadas para poder vivir placenteramente", añade Castellot.

"Hemos diseñado cada vivienda con esmero para dar cabida a los hábitos y necesidades de un modelo de familia que decide vivir la vida de manera placentera"

Su diseño arquitectónico, modernamente clásico que integra belleza, calidad, funcionalidad, sostenibilidad y rigor constructivo, no deja indiferente a nadie. Impresiona la configuración de las espectaculares viviendas desde 220 metros cuadrados útiles, así como la distribución de cada una de ellas. La amplitud de las mismas es la constatación de que otro ‘modus vivendi’ es posible en Zaragoza. "Hemos diseñado cada vivienda con esmero para dar cabida a los hábitos y necesidades de un modelo de familia que decide vivir la vida de manera placentera. Viviendas con grandes estancias comunicadas que se abren a sus amplias terrazas generando una gran zona de día confortable, luminosa, familiar y extraordinaria, con unos interiores de la máxima calidad, extremadamente cuidados", explica Carmen Castellot.

Vivir en Montecito será vivir en un residencial incomparable, que no se concibe, no existe en Zaragoza y probablemente no existirá. Un total de 11 viviendas irrepetibles, personales y propias para 11 familias realmente privilegiadas.