"Muchos clientes vienen diciendo que nos han encontrado en Internet".

Renovarse para seguir existiendo. Este es el principio que comparten Ricardo García, de Carneman, Luis Carlos Sierra, de Pescados y Mariscos Charo, y Álvaro Fajanés y María Zubiría, de La Despensica, los responsables de tres negocios zaragozanos que han visto en las redes sociales una oportunidad para la supervivencia y el crecimiento de sus establecimientos. La crisis sanitaria ha acelerado el proceso de transformación digital de muchas empresas. Aunque se trata de un desafío, también supone una gran ocasión para integrarse en un entorno, el virtual, que cada vez ocupa más espacio y que, además, les permite ganar visibilidad más allá de sus mostradores y escaparates.

Para aprender a desarrollar al máximo las posibilidades que ofrecen las redes sociales y su aplicación comercial, los responsables de estos negocios han participado en el proyecto micomercioenlared.com, que es un programa gratuito que ayuda a mejorar la digitalización del comercio detallista de Zaragoza. Micomercioenlared es una iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza que está siendo ejecutada por Mercazaragoza.

A Ricardo García, responsable de la carnicería Carneman (calle de Balbino Orensanz, 29), la profesión le viene de familia. "Llevo en esto toda la vida", explica. A pesar de conocer perfectamente su trabajo, en los últimos años, la irrupción de las nuevas tecnologías ha hecho que encuentre en las redes sociales una nueva oportunidad de negocio. "Ayudan a conectar con los clientes y a conseguir nuevos, y con este empujón que hemos dado se ha notado", señala García, quien añade: "Es una cosa a la que nos tenemos que adaptar y es palpable que va en tendencia".

"Gracias a la formación que he recibido con Micomercioenlared.com he aprendido a publicar vídeos, a subir las fotos con la luz adecuada, a manejar programas de edición...", apunta. "Se ha notado que había gente que no venía y ahora los estás viendo porque te han conocido por internet".

"Yo tenía nivel usuario, del que crees que sabes pero, en realidad, no", cuenta Luis Carlos Sierra, actual responsable de Pescados y Marisco Charo (calle de Tomás Bretón, 31). Ese fue uno de los motivos que le llevó a sumarse al proyecto Micomercioenlared.com. "Me enseñaron cómo manejar las diferentes redes, a colgar las fotos, a subir historias... También me explicaron un par de programas de fotografía muy sencillos para retocar las imágenes y he hecho 'online' un curso de iniciación a las redes y al márquetin digital, y la verdad es que te ayuda. En general, ha habido cosas muy interesantes", señala.

Sierra es la segunda generación -aunque política- del negocio que montaron sus suegros. "Estuvieron en varios sitios y, en el año 1969, se instalaron en la calle de Bretón, en el mercado Torresol. Desde el año 2011, y debido al cierre de los negocios vecinos, estamos instalados en un local fuera del mercado. Yo ya llevo 26 años en esto, desde 1995", afirma. "Ahora tienes la puerta abierta y viene la gente que ya te conoce o que pasa, pero se nota bastante si sales en Google, Facebook o Instagram. Es una cosa que te sobrepasa, pensar cuánta gente está al alcance de poder ver eso".

"Lo que inicialmente nació, hace diez años, como la posibilidad de tener un trabajo tras la crisis de la construcción, hoy se ha convertido en un proyecto familiar de vida el que trabajamos mi mujer María y yo", explica Álvaro Fajanés, responsable de La Despensica (calle de Julio García Condoy, 21). "Ella se encarga de la parte no visible, la trastienda, como dice ella, y yo soy la cara visible", señala Fajanés. Por eso, María es ahora también la 'community manager' del negocio.

"Las redes con las que trabajamos son Facebook e Instagram y ha habido un cambio de clientes. Ahora vienen de toda la ciudad porque nos han visto en internet. Aunque es un trabajo lento y continuo, está dando sus frutos", explica Fajanés. "Tenemos varias secciones: 'El Despensiconsejo', 'La receta de María', '¿Sabías que….?' o '¿Cómo hacer...?'. Lo más importante en todas ellos es hacer llegar a nuestros clientes información que pueda cubrir sus necesidades". Sobre su participación en la iniciativa de Mercazaragoza, Fajanés resume: "A María le encanta aprender y conocer temas nuevos de márquetin para aplicar en la evolución de nuestro proyecto. Gracias a Micomercioenlared.com ha podido asentar lo aprendido y recibir 'tips' para hacer las cosas sencillas y dar más visibilidad a la tienda".

