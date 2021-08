"Han entrado clientes que sin las redes sociales nunca nos habrían conocido"

La digitalización les ha ayudado a conseguir nuevos clientes y facilitar la compra a aquellos que ya confiaban en ellos. Esta es la afirmación que comparten Begoña Utrilla, de Eutiquio Charcutería, Silvia Navarro, de Frutas Javi y Silvia, e Ignacio Fernández y Rebeca Navarro, propietarios de 'A tu lado Frutería'. Los responsables de estos tres comercios de la capital aragonesa han visto cómo las redes sociales se han convertido en sus aliadas durante un periodo como la pandemia, en el que muchas empresas han tenido que reconvertirse y abrir un canal digital que, en su caso, les ha reportado una experiencia positiva.

Conscientes de la importancia de las redes sociales para visibilizar sus productos y servicios, los responsables de estos negocios han participado en el proyecto Micomercioenlared.com, un programa gratuito del Ayuntamiento de Zaragoza que está siendo ejecutado por Mercazaragoza con el objetivo de ayudar a mejorar la digitalización del comercio detallista de la ciudad.

"La gente busca cercanía y que entiendan lo que quiere"

Las encargadas de Eutiquio Charcutería (avenida del Compromiso de Caspe, 42). Micomercioenlared.com

"Debemos generar contenido claro, sencillo y que llegue al cliente a primera vista", remarca Begoña Utrilla, propietaria junto a su marido de Eutiquio Charcutería (avenida del Compromiso de Caspe, 42), sobre las publicaciones de sus redes sociales. Además de gestionar Facebook e Instagram, también cuentan con Whatsapp Business, gracias al que reciben pedidos de toda España.

Utrilla es consciente de que a través de las redes sociales deben exponer sus productos y mostrar su forma de trabajarlos. "Luego serán los clientes los que decidan lo que quieren en base a sus necesidades", sostiene. Para que esto sea posible, la gestión de las redes sociales es un trabajo en equipo. "Cuando llevamos a cabo algún proceso, como cortar jamón y envasarlo, hacemos una foto o un vídeo y lo guardamos para publicar", cuenta esta emprendedora, que está muy contenta con la formación recibida gracias a Miicomercioenlared.com. "Nos ha ayudado a comprender los cambios en los gustos de los clientes derivados de la pandemia. La gente busca cercanía y que entiendan lo que quiere", señala.

"Es importante que al cliente le apetezca comer lo que ve"

Los trabajadores de Frutas Javi y Silvia (puestos 55 y 56 del Mercado Central). Micomercioenlared.com

Silvia Navarro y Javier Gómez regentan Frutas Javi y Silvia (puestos 55 y 56 del Mercado Central), un negocio familiar en el que sucedieron a los padres de él. Actualmente, Navarro es quien se encarga de las redes sociales. "Empecé con Facebook, seguí en Instagram y, cuando se hizo realidad el proyecto de la reforma del mercado, introduje mi comercio en Business Suite, Google y Google Maps. Por último, he añadido el uso de Whatsapp Business, con la ayuda de Micomercioenlared.com", cuenta esta empresaria, que está "muy contenta" con el rendimiento que ha podido sacar a esta formación. "Además de conocimientos técnicos, he aprendido a no tener miedo a usar las redes sociales", afirma.

Navarro relata que tiene que hacer fotos nuevas todos las semanas por los continuos cambios en el género. Esto hace que tenga que emplear entre media hora y una hora tres días a la semana para generar nuevo contenido, pero considera que "el esfuerzo merece la pena". "Con la pandemia, han entrado clientes que no nos conocían, algunos incluso ni al mercado, y seguro que sin las redes sociales no lo hubiesen hecho", sentencia.

"Las redes sociales son un escaparate que nos comunica con los clientes"

Ignacio Fernández, propietario de 'A tu lado Frutería' (avenida del Tenor Fleta, 65). Micomercioenlared.com

Ignacio Fernández y Rebeca Navarro, propietarios de 'A tu lado Frutería' (avenida del Tenor Fleta, 65), son conscientes de la importancia de las redes sociales para su tienda. "Son un escaparate, otra ventana que nos comunica con nuestros clientes y posibles clientes", remarcan estos emprendedores que se encargan de realizar publicaciones con las novedades de los productos de temporada. También utilizan Whatsapp Business, herramienta que les permite tener un contacto directo con sus clientes y un 'feedback' una vez recibido el pedido.

Con el contenido que comparten en redes sociales intentan dar un valor añadido, "informando sin aburrir y cansar", como ellos mismos dicen. "Buscamos que cada publicación despierte el interés de quien lo ve", afirman. Para conseguirlo, son conscientes de que deben cuidar el contenido y hacerlo atractivo y con el objetivo de mejorar se apuntaron a Micomercioenlared.com, apuesta con la que están muy contentos.

- El proyecto Micomercioenlared.com es un programa gratuito que ayuda a mejorar las herramientas digitales del comercio detallista de Zaragoza. Micomercioenlared.com es un proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza y Mercazaragoza.