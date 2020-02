¿Podrán las pensiones mantener el nivel de vida durante la jubilación?

Pacto de Toledo, revalorización, cuantía media, estado de la hucha, años cotizados, reformas... Los debates que rodean a las pensiones ocupan buena parte de los titulares informativos cada semana. No en vano, en las diversas encuestas que las empresas especializadas hacen a la ciudadanía suele reflejarse como una de las principales preocupaciones, junto al paro y a la situación económica del país.

Para arrojar luz sobre un tema fundamental para el bienestar de los ciudadanos, el director comercial de Bestinver, Gustavo Trillo; el delegado del Comité de Servicios de la European Financial Planning Association (EFPA) en España, Juan Antonio Belmonte; y el miembro del Colegio de Economistas de Aragón y representante de esta entidad en la comisión financiera del Consejo General de Economistas, Eduardo Muñoz, se reunieron el pasado miércoles en la redacción de HERALDO para debatir en una mesa redonda que llevó por título ‘Inversión a largo plazo y planes de pensiones’ y que estuvo moderada por el periodista económico Luis Humberto Menéndez.

Muñoz comenzó señalando que, en primer lugar, las pensiones públicas "tienen que estar garantizadas por el Estado". "A partir de ahí, esta claro que existe un problema que hay que resolver, porque el sistema no es sostenible ni financieramente y ni actuarialmente, lo que se refleja en datos como los 18.000 millones de euros de déficit que arrastra y que obliga a abordar una estrategia que cuente con consenso político", añadió.

Trillo, por su parte, lanzó la reflexión de si las pensiones públicas, tal y como están ahora, "son suficientes para mantener el nivel de vida que queremos llevar en la jubilación, que es cada vez más larga". A lo cual añadió que existen muchas herramientas al alcance de las personas para poder mejorar su salud financiera en esta etapa, "por lo que es muy recomendable aprovecharlas". Belmonte hizo hincapié en lo «fundamental» de hacer inversiones a largo plazo en este sentido. "Lo principal es concienciar y asesorar al cliente. Hay que saber dónde te mueves y dónde estás y el Gobierno debería enviar ya las cartas para que la gente sepa qué pensiones va a tener. Porque habrá que complementarlas si se quiere conservar el nivel de vida", afirmó.

Complementos para la jubilación

En este sentido, los profesionales pusieron encima de la mesa los mecanismos que podrían servir para obtener una cuantía extra en el momento de dejar la vida laboral. «Si las cosas están así, lo lógico es complementar. Eso se consigue ahorrando un poco más e invirtiendo un poco mejor. Pero ahorrar es muy difícil para mucha gente teniendo en cuenta sus salarios. Sin embargo, invertir es algo que está más a mano. Aún así, en España todavía le dedicamos mucho más dinero que nuestros vecinos a activos como los depósitos, que rentan cero, o a otros como los de renta fija, que están bien a corto plazo pero que no es la mejor opción para la jubilación. Un hecho que también obedece a que en España hay un sistema de distribución de productos financieros muy bancarizado que da como resultado patrimonios muy sesgados hacia estos activos sin volatilidad y sin rentabilidad a largo plazo", aseguró el director comercial de Bestinver.

El delegado de EFPA España recordó que aunque mucha gente piensa en estos planes por la desgravación, son necesarias medidas a este respecto como "poner fácil el ahorro en materia fiscal a todo aquel que lo quiera hacer o sacar las no cotizadas de la bolsa, porque, aunque a veces estén mal vistos, los planes privados no van en contra del sistema público". El miembro del colegio coincidió en que se trata de un producto que no tiene buena fama porque está pensado para personas que generan altas rentas. "Por ello, habría que darle una vuelta al tema, siendo una opción interesante la de apostar más por los planes en las empresas, para que cualquier persona pueda ir capitalizando un pequeño porcentaje de su sueldo para el momento de su jubilación, etapa en la que así podría contar con las dos pensiones", indicó.

Además de que se tiene que decir la verdad a los ciudadanos, los profesionales coincidieron en que existen otros problemas. "A veces, el ahorro lo dejamos para el final y deberíamos considerarlo como un gasto mensual. Además, no olvidemos que los planes cuentan con ventajas como la desgravación, la liquidez o el hecho de que no se pueda tocar ese dinero hasta la jubilación", sostuvo Belmonte. Trillo destacó que, en España, el volumen de ahorro para pensiones atendiendo al PIB es "extraordinariamente más bajo que muchos de los países desarrollados", siendo así "uno de los que peor está preparando su complemento de pensiones". Por último, Muñoz, que destacó la inversión en renta variable por su bajo riesgo, apuntó: "Se es muy conservador en momentos vitales que no corresponden, pues pequeñas cantidades al mes pueden dar importantes rentabilidades".