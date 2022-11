"Me sorprende la resistencia y entereza del ser humano, incluso en las situaciones más lamentables"

La primera experiencia como voluntaria de Ana Miguel Cacho fue en el año 2016, cuando colaboró con Sambhali Trust en Jodhpur (India) y Patan Trust en Katmandú (Nepal) en proyectos educativos. Dos años más tarde, en 2018, arrancó su labor como cooperante sanitaria gracias a la Fundación Ilumináfrica. Con ellos ha participado en tres expediciones en El Chad. Recientemente, también ha estado en Kenia con la ONG Visió Sense Fronteres de Alicante, entidad con la que también colabora.

¿Qué aporta Ilumináfrica al mundo con estas actividades?

Proporciona atención oftalmológica en países en los que es deficiente o prácticamente inexistente. En El Chad no hay oftalmólogos locales, por lo tanto nadie opera cataratas (una de las afecciones oftalmológicas más comunes), y la cantidad de personas con ceguera evitable es abrumadora. Sin visión, la vida en África es aún más dura, así que recuperarla supone una mejora considerable en su calidad de vida.

¿Qué importancia tiene en su vida su trabajo como voluntaria?

En el territorio laboral me inspira y llena muchísimo, ya que proporcionamos cuidados y soluciones a personas que carecen de los recursos necesarios para ello. Se trata de un trabajo duro en un ambiente hostil, lo que te obliga a reeducarte y emplear el ingenio para realizar tareas que en nuestro país son fáciles y habituales. En mi vida personal ha sido un cambio radical. Mi primera experiencia fue muy intensa y me hizo replantearme el mundo tal y como lo conocemos en el hemisferio Norte. Es tremendamente enriquecedor, una dosis de humildad brutal. Lo cierto es que me siento muy agradecida y afortunada por tener la oportunidad de conocer esta otra realidad, nutrirme de la experiencia y las personas que conozco allí y poder aportar mi granito de arena.

"Sin visión, la vida en África es aún más dura, así que recuperarla supone una mejora considerable en su calidad de vida"

¿Qué argumentos le han motivado a volver una y otra vez?

El próximo enero de 2023 participaré en mi cuarta expedición y espero que sean muchas más. Descubrí la oenegé cuando estaba trabajando en una consulta de oftalmología y no dudé cuando me dieron la oportunidad de acompañarles. El equipo español es maravilloso y volver siempre al mismo lugar con nuestros compañeros chadianos me ilusiona enormemente. Forjamos amistad con nuestros compañeros chadianos y las misioneras al cargo de los hospitales, así que volver implica un reencuentro, volver a tu segunda casa para ayudar a tu otra 'familia'.

Ana Miguel, con pijama verde, junto a otras compañeras de expedición. F.I.

No es lo mismo ser voluntaria en un país desarrollado como España, que serlo en estos países africanos. ¿Cuáles son las mayores dificultades con las que se encuentran?

Principalmente la comunicación. Tanto verbal, ya que existen infinidad de dialectos que no conocemos, o gente que no domina el francés y es complicado hacernos entender; como la organizativa, ya que es un país con otras reglas, otros tempos, otras costumbres, otras formas de pensar… y a menudo nos encontramos con muchos imprevistos que nos obligan a reestructurar los planes.

"Muchas veces no tienen recursos, pero otras son mal utilizados y no logran combatir problemas graves que tienen"

¿Hace falta más solidaridad en estos países?

Claro. Hay miseria en los países africanos y una tremenda desigualdad. Muchas veces no tienen recursos, pero otras son mal utilizados y no logran combatir problemas graves en cuanto a sanidad, educación y agricultura, los tres pilares básicos de una sociedad. Las oenegés trabajan para ayudarles y apoyarles a salir adelante, para lograr ese objetivo último de ser autosuficientes e independientes.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido a lo largo de todos estos años en su periplo como voluntaria de Ilumináfrica?

La resistencia y entereza del ser humano, incluso en las situaciones más lamentables. Ver gente sufrir un dolor indescriptible, tanto físico como emocional, y seguir adelante. Porque así es la vida, hay que seguir caminando.

¿Es la gente, después de la pandemia, más o menos solidaria?

Sinceramente, y muy a mi pesar, creo que la gente cada vez está más centrada en sí misma. La sociedad se está volviendo más egoísta y menos empática, más impaciente y menos educada, y no nos damos cuenta de que en realidad vamos todos en el mismo barco y que ayudándonos los unos a los otros evitaremos ir a pique.

En la imagen, de Izda. a Dcha., el presidente de Ilumináfrica Enrique Mínguez, Ana Miguel, José Javier Chavarría e Isabel Bartolomé. F.I.

¿Por qué recomendaría ser voluntario? ¿Qué aporta ayudar a los demás? ¿Se recibe mucho más de lo que se da?

Primero, por ser una lección de humildad. Está muy bien ayudar a alguien, pero creo que lo más valioso que te puedes llevar de esta experiencia es quitarte la venda que te cubre los ojos y ver la cruda realidad, valorar lo que tienes en casa, cosas que damos por sentadas y que en otros lugares del mundo son un lujo o simplemente no existen. Realmente recibes más de lo que das.

¿Volverá en 2023 a repetir la experiencia?

Claro, sin pensarlo. Es una experiencia que me aporta muchas cosas bonitas, que me ayuda a no perder el foco de lo realmente importante, me realiza como persona y como enfermera, y también me obliga a adaptarme y a ingeniármelas en situaciones imprevisibles o descontroladas. Además tengo compañeros, casi familia, viviendo allí, y reencontrarme con ellos me da mucha alegría.