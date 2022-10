"Me alegré mucho de que me tocara este premio. ¡Cómo para no hacerlo!". Con este entusiasmado mensaje resume el suscriptor de HERALDO Ángel Abanses lo que sintió cuando se enteró de que se había convertido en el segundo ganador del sorteo semanal que organiza este periódico y que está premiado con 1.000 euros para gastar en cualquiera de los supermercados Eroski.

Desde el pasado 8 de octubre y hasta el próximo 24 de diciembre, cada sábado, los lectores encontrarán en la contraportada de los ejemplares de HERALDO una cifra que actuará como un boleto de lotería y cuyo número podrán comprobar en la edición dominical del diario. Este importe, dividido en cuatro tarjetas de 250 euros cada una, es válido para gastar en todos los hipermercados y supermercados Eroski y también en las gasolineras atendidas de la marca.

A sus 82 años, Abanses, que, aunque no recuerda la fecha exacta, estima que, por lo menos, lleva una década como suscriptor de HERALDO, reconoce estar muy contento y agradecido por el premio.

Sobre en qué tiene pensado gastarlo, el zaragozano, quien pasó la mayor parte de su vida laboral como empleado en la empresa Nurel, cuenta que su rutina diaria es tan sencilla como sana y que si hay un alimento por el que siente auténtica devoción es el jamón: "Cada mañana, después de leer el periódico acompañado de un vaso de agua con limón, me tomo un zumo de naranja y como algo de jamón, que es de lo que más me gusta", explica.

Aunque esta no es la primera vez que Abanses recibe un premio gracias a ser suscriptor de HERALDO. "Hace unos años me tocó una de las cestas de Navidad que reparte el periódico. Con tan mala suerte que, mientras la llevaba, en el coche me di un golpe y se me rompieron la mayoría de las botellas", relata en tono divertido.