Más de 300 aragoneses con discapacidad intelectual buscan ayuda para cumplir sus sueños

El próximo 20 de noviembre, la Fundación Sesé celebra en el Auditorio de Zaragoza la tercera edición de la gala benéfica ‘¡En Marcha! Música x el Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales’, en honor a esas personas para las que no existen barreras, nada les frena y los únicos límites que conocen son los que, en ocasiones, les impone la sociedad.

Según los datos facilitados por la Fundación Down Zaragoza, aproximadamente un 0,8% de la población aragonesa tiene algún tipo de discapacidad intelectual o del desarrollo y, entre ellos, la tasa de ocupación sigue siendo baja (solo dos de cada diez trabajan). Por eso, la mayoría de jóvenes no puede emanciparse y los porcentajes caen en picado cuando se trata de personas con síndrome de down.

Por este motivo, resultan determinantes proyectos como ‘Llaves para la autonomía’, impulsado por Down Zaragoza. La iniciativa comprende “una serie de acciones encaminadas a la promoción de la autonomía, la vida independiente y el apoyo a la emancipación de las que se benefician más de un centenar de jóvenes”, explica la fundación. Además, hace dos meses, Down Zaragoza lanzó como experiencia piloto el Proyecto Amigo, con el que personas con y sin discapacidad conviven juntas en una misma vivienda.

Para ayudar a todas estas causas nació ‘¡En Marcha Música x!, una gala benéfica que este año reunirá a algunas de las voces más destacadas del panorama musical como Fran Perea, Merche, Pedro Guerra o Adrián Martín, un joven que nació con hidrocefalia y sorprendió a todos con su voz en el programa ‘Levántate’, entre otros muchos artistas de renombre que pisarán Zaragoza el 20 de noviembre. Por solo 25 euros, el público podrá disfrutar de 11 cantantes nacionales y ayudar a las fundaciones Down Zaragoza y Special Olympics Aragón. Desde la organización esperan así reunir a un millar de espectadores y superar los 36.554 euros recaudados en 2018, tras una velada que contó con Niña Pastori, David de María o El Kanka y permitió la construcción de un cine para los niños ingresados en el Hospital Infantil Miguel Servet.

Parte de lo recaudado el próximo 20 de noviembre se destinará también a la asociación deportiva Special Olympics Aragón, que lleva casi tres décadas trabajando con voluntarios para ofrecer a personas con discapacidad intelectual una oportunidad de desarrollar aptitudes físicas y mejorar su calidad de vida.

Nuevas incorporaciones

A los artistas que ya habían confirmado su asistencia a la gala benéfica, Adrián Martín, Merche, Fran Perea, Pedro Guerra, Dorantes, Diego Ojeda, Fredi Leis, Nacho del Río y Carmen París se han añadido dos incorporaciones de última hora: el televisivo tenor Ángel Cortés y el pianista Miguel Ángel Tapia.

El tenor Ángel Cortés aportará su abrumadora voz, que le llevó hasta la final de la pasada edición del concurso de Antena 3 ‘La Voz’, con la cantante mexicana Paulina Rubio como ‘coach’. Por su parte, Miguel Ángel Tapia es el director del Auditorio de Zaragoza desde 1992. Ha recorrido como solista y acompañante toda Europa, destacando su interés por la música de cámara.