La RFEVB impide a una niña con Síndrome de Down jugar la Copa Infantil de voleibol

La Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) impide a una niña de 14 años con Síndrome de Down que participe con su equipo en la VII Copa de España Infantil por tener un año más que las jugadoras de su categoría, pese al apoyo de su club.

La niña, Laia, lleva desde 2011 jugando con el mismo equipo del Club Voleibol Esplugues, de Barcelona, que ha propuesto a la federación que se den todos sus partidos por perdidos a cambio de permitir que ésta participe con sus compañeras, según ha explicado su madre, Marta Montserrat.

La denuncia de los padres de Laia se está haciendo viral en las redes sociales y se está convirtiendo en una reivindicación del derecho a la inclusión de las personas con discapacidad.

La RFEVB ha negado que esté discriminando a la menor y ha señalado, en un comunicado, que se han limitado a informar por teléfono al Club Voleibol Esplugues de que las normas de competición "no permiten que una deportista participe en categorías inferiores a la de su edad", con independencia de que sea una persona con Síndrome de Down.

La Real Federación propone que el club de Esplugues inscriba a Laia para jugar con el equipo de su edad, que se corresponde con la categoría de Cadete y no de Infantil, sin tener en cuenta cuál es el equipo de toda la vida de la niña, que está escolarizada también en un curso inferior al que le tocaría por edad, una práctica muy extendida cuando se trata de estudiantes con Síndrome de Down.

"Parece que tanto la RFEVB como la Copa de España de Voleibol valoran más las normas que el beneficio común. Porque de la inclusión nos beneficiamos todos", ha afirmado Montserrat, en su cuenta de Twitter.

Marta Montserrat ha subrayado que la niña juega sin problemas en la liga ordinaria con el consentimiento de la federación catalana de voleibol y de los equipos con los que se enfrentan, y ha recordado que Laia "le da muchas ventajas a su equipo, pero ninguna se puede anotar en puntos o sets".

En su comunicado, emitido tras las primeras informaciones en diversos medios de la denuncia de los padres de Laia, la RFEVB ha llegado a asegurar que "estudia el inicio de medidas legales" para "desenmascarar al autor de esta falacia y de llevarle ante los tribunales".

Los padres de Laia han asegurado que la niña acudirá con su equipo al campeonato, que tendrá lugar en Guadalajara a finales de diciembre, y que lucharán hasta el final para conseguir que pueda competir con su equipo.

El Club de Voleibol de Esplugues ha defendido que Laia participe en la Copa de España Infantil pese a tener un año más "puesto que el objetivo primordial en estas edades es favorecer el crecimiento personal, fomentar el trabajo en equipo y, por supuesto, divertirse y jugar al vóley".

En un comunicado, este club ha asegurado que la federación catalana no ha puesto nunca ningún impedimento y que los clubes rivales tampoco se han quejado nunca.

"Laia juega con su equipo en la Segunda división autonómica catalana. Tiene 14 años y lleva en el club desde el primer año de benjamín, con el mismo equipo, con muchas niñas que son además sus compañeras en el colegio, ya que ella va un curso por debajo de su edad", ha dicho Alejandro Gusano, presidente del CV Esplugues.

En las redes sociales, la reivindicación de la familia de Laia y de su club está sumando adeptos por momentos y se han adherido a la denuncia deportistas como la capitana de la selección española de Vóley, Helia González, que ha asegurado que no acudirá a Guadalajara si la invitan.

"¿Es necesario esto? ¿De verdad? Hay cosas que están por encima del reglamento. Y si lo hay y me invitáis al 'allstar' como el año pasado, si Laia no juega no esperéis que Helia lo haga", ha dicho.

Por su parte, el presidente del Club de Voleibol de Madrid, Dani Virumbrales, ha afirmado también a través de Twitter que "si la RFEVB no rectifica y permite jugar a Laia, el Club Voleibol Madrid retirará a su equipo infantil de la Copa de España".

"Si Laia no juega, nosotros tampoco", ha afirmado, en la línea de otras personas y entidades deportivas, que están además utilizando el hashtag #Laiajuega.