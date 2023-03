"Apoyamos al baloncesto femenino por los muchos valores que transmite"

¿En qué momento empezó Endesa a patrocinar el baloncesto femenino?Surgió como un acercamiento integral en el año 2011. Endesa estaba en ese momento inmersa en un proyecto de reposicionamiento de la marca y buscó un patrocinio que le permitiera crecer. Así encontró en el baloncesto al aliado ideal. En 2012 arrancó el acuerdo con la Federación Española y el patrocinio de las selecciones masculina y femenina. Algunos años más tarde llegó la apuesta por la liga regular femenina. Antes de ello otra marca ocupaba ese lugar y no podíamos entrar. En el momento en el quedó disponible, empezó a llamarse Liga Femenina Endesa.

Endesa apoya de manera contundente al baloncesto femenino. ¿Cuál es la razón?La apuesta de Endesa por el baloncesto es integral: tanto del masculino como del femenino. Estamos presentes en todas las categorías de las selecciones y también somos el partner de la máxima competición femenina, que de hecho se llama Liga Femenina Endesa. De la misma manera, apoyamos la Copa de la Reina, la Supercopa Femenina Endesa y un largo etc.

Endesa lleva apoyando desde hace años tanto el baloncesto masculino como el femenino en distintas competiciones y a todos los niveles

¿Cuál es el principal propósito de Endesa con esa colaboración?Queremos apoyar un deporte que tiene mucho recorrido y que, pese a haber mejorado mucho, no está todavía en la misma posición que el baloncesto masculino. Colaboramos acompañando y haciéndolo crecer, no solo en su faceta más profesional sino también desde la base. En este sentido, desarrollamos proyectos para que las niñas jueguen al baloncesto desde una edad muy temprana en los colegios, en los clubes, en las canchas de la calle, en las ligas municipales. Queremos fomentar que se practique desde el inicio, lo que ayudará además a que crezca la faceta profesional.



Esa colaboración con el deporte base está muy relacionada con la Minicopa Endesa, que también se va a disputar estos días en Zaragoza.Se trata de un torneo que se celebra de manera paralela a la Copa de la Reina. Con una clasificación previa, se presentan 16 participantes, de los que cuatro equipos llegan a la final. Creo que a todos nos habría encantado a esa edad… imagínate competir cuando tienes 13 años.

¿Cómo nació esta iniciativa?Surgió al ver lo bien que estaba funcionando la Minicopa Masculina, una competición que ha crecido muchísimo. Trabajamos con la Federación Española de Baloncesto desde hace tiempo para generar una competición que conlleva una enorme ilusión para los chicos en un ambiente profesional, jugando en unas canchas similares a las de sus ídolos. Nuestro apoyo es total: intentamos que los chavales lo vivan como si estuvieran jugando en los equipos de primera división; hacemos espectáculos en medio de los partidos; promociones; invitamos a más público; buscamos recintos que estén bien preparados y que sean profesionales; tenemos nuestra propia mascota... el objetivo es que se sientan como jugadores profesionales.



En esa misma línea se encuentra el proyecto de Endesa Basket Girlz.

Yo creo que cuando uno lleva 12 años patrocinando algo, como en nuestro caso es el baloncesto, se encuentra en una posición consolidada para poder hacer cosas que van más allá de poner el logotipo, de obtener notoriedad, de generar experiencias y contenidos... Todo eso sigue siendo importantísimo, pero además se pueden desarrollar iniciativas para que Endesa aporte también su granito de arena con proyectos sociales. Y Basket Girlz es uno de esos proyectos, llevado al campo del baloncesto femenino. Hemos detectado que las chicas en edad adolescente abandonan la práctica deportiva en mucha mayor medida que los chicos.



¿Por qué sucede eso?Para contestar a esa pregunta y además evitar que suceda, planteamos el Proyecto Basket Girlz, que se estructura en tres etapas. En la primera de ellas queríamos conocer las causas, para lo que hicimos un estudio con una psicóloga. En segundo lugar, quisimos hablar a las chicas para inculcarles la idea de que el deporte es un medio importantísimo no solo para hacerse profesionales del baloncesto sino también como una herramienta de vida que les va ayudar en su salud, en la adquisición de valores e incluso para el desempeño de sus futuros trabajos. En ese sentido, hicimos un montón de vídeos en los que aparecían mujeres a las que el baloncesto les ha ayudado en su vida. Y hay una tercera etapa, que es en la que estamos ahora, que supone pasar a la acción y poner medidas para poder corregir ese índice de abandono que he comentado antes. El plan es mostrar referentes en el mundo del baloncesto femenino, hacer acciones alrededor de la propia liga femenina, invitar a colegios, trabajar también en el ámbito de los padres para que sean compañeros en el viaje de sus hijas y no todo lo contrario. En resumen, muchas acciones que son muy bonitas.



El Zaragoza Casademont es una historia de éxito, sobre todo en los últimos tiempos. Ha mejorado en paralelo según crecía también el deporte femenino. ¿Cómo se puede valorar esto?Yo creo que es una apuesta importantísima del club que merece un reconocimiento. Hay determinados clubes –y el de Zaragoza es uno de ellos– que han querido potenciar y dar la misma relevancia a su sección masculina que a la femenina. En ese sentido, están impulsando a esas deportistas y dándoles el reconocimiento que se merecen, poniéndolas al mismo nivel que a sus compañeros. Eso se nota en la calidad de la competición: la Liga Femenina Endesa tiene clubes importantes y Zaragoza es uno de ellos.