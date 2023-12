Mª Jesús Lorente: "Las Pymes somos muy guerreras y luchadoras, incluso a veces nos dicen que kamicazes"

El año 2023 no ha sido fácil para la economía mundial. Tras la invasión de Ucrania, llega el conflicto árabe israelí. ¿Estaban las pymes aragonesas preparadas para esta situación?Entendemos que no había ninguna empresa que estuviera preparada para afrontar una concatenación de crisis tras crisis en estos tres últimos años. Ni en nuestras peores pesadillas podíamos imaginar que nos íbamos a enfrentar a una pandemia, a la invasión de Ucrania y al conflicto árabe-israelí.

En algunos casos ha sido muy complicado mantenerse.Desde luego que sí. En este tiempo, ha habido muchas empresas que, por desgracia, no han podido llegar a buen puerto. Y esto es un verdadero drama, porque no solo se cierra una persiana, son familias afectadas que dependían de ese negocio. Y también ha repercutido en los vecinos de la zona. Estamos comprobando que, en los barrios donde los negocios y las tiendas se apagan, no solo se produce tristeza, sino también inseguridad y se infravalora la calle.