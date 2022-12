Los verdaderos sabores de la tierra (y los más sanos)

Uno de los motivos por los que Aragón puede presumir de su despensa es por la gran variedad de alimentos con los que cuenta: frutas, verduras, embutidos, carnes, vinos, dulces... un largo listado "que hace que no sea necesario salir de nuestras fronteras para disfrutar de alimentos y productos de altísima calidad". Así reivindica Antonio Artal, presidente del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE), los productos aragoneses y, especialmente, los ecológicos.

Hace hincapié en estos últimos no solo por el cargo que ocupa, sino porque esta es otra de las características que definen a la producción agroalimentaria aragonesa: lo ecológico aglutina a más de 1.600 productores y supera las 100.000 hectáreas en la Comunidad. Además, y según datos del Observatorio sobre el Sector Agroalimentario de las Regiones Españolas, Aragón es una de las comunidades más potentes en esta materia y destaca por haber incrementado un 47,5% la superficie de agricultura ecológica en 2021, muy por encima de la media nacional.

"Estamos acostumbrados a comprar por la vista, pero debemos hacerlo por el sabor y el olfato"

Más allá de los datos, la reivindicación de Artal por estos productos tiene también algo de nostalgia y de amor y cuidado por nuestra tierra, pues estos contribuyen a la biodiversidad del territorio, a la reducción de emisiones de CO2 y al desarrollo del mundo rural, entre otras muchas cuestiones. "El consumo ecológico va despacio, pero sí que ha aumentado. Cada vez más consumidores entienden que estos productos son más saludables y hay otro parámetro fundamental: preferimos comprar un producto que sea de Aragón por encima de cualquier otro español o de terceros países", apunta Artal.

Además de lo sostenible y saludable, "consumir ecológico es comprar salud, porque los alimentos no pierden sus propiedades organolépticas". Otra de las ventajas es su sabor: "Estamos acostumbrados a comprar por la vista, pero debemos hacerlo por el sabor y el olfato", indica el presidente del CAAE. "Un tomate que viene de una tomatera ecológica no tiene nada que ver con uno que está en el supermercado. No es que este último este malo, pero es un sabor distinto al convencional, al que debería ser", matiza.

Son esos sabores, el de un tomate recién cogido que se disfruta en una ensalada veraniega, el de una miel floral que recuerda a un paseo por el campo, el de un pan recién horneado que acompaña a la perfección a un huevo frito o el de unas borrajas aliñadas con aceite de oliva los que hacen de Aragón una despensa llena de todo tipo de manjares.