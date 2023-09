“Los productos locales favorecen la economía de tu entorno y tienen menos impacto general”

Empezó a principios de los años ochenta como una iniciativa impulsada por 20 ganaderos para reconocer la labor de estos profesionales y mejorar su calidad de vida y fue experimentando un crecimiento que le ha llevado a ser en la actualidad la mayor cooperativa de ovino aragonesa y una de las más grandes de Europa. Así, Grupo Pastores ha seguido una exitosa trayectoria en la que han sido claves ejes como la diferenciación, la exportación, la innovación y la promoción. Su director de Marketing, Diego Franco, es una de las personas encargadas de hacer funcionar el engranaje de una entidad que cuenta con casi 800 pastores y 400.000 ovejas y que trabaja para conseguir una carne de cordero de máxima calidad y adaptada a los nuevos formatos de consumo. Su testimonio constituye la segunda entrega de 'Tesoros de la tierra', una serie de reportajes a través de los cuales Eroski da a conocer las manos que trabajan detrás de los productos de cercanía que pueden consumirse en sus supermercados, para todos aquellos que disfrutamos con la comida de auténticas raíces aragonesas por su implicación con la sostenibilidad y por su calidad.

Diego Franco, director de Marketing del Grupo Pastores.

Los productos que comercializan son muy conocidos en el territorio. ¿Cuáles son los que más triunfan entre la población?

Desde luego el Ternasco de Aragón IGP, que está presente en toda España en las tiendas de Eroski y que se vende además con doble certificación de calidad al llevar el sello Eroski Natur. El Ternasco de Aragón es un emblema gastronómico de nuestra Comunidad, el más reconocido de nuestros alimentos. Las referencias más vendidas son las tradicionales chuletillas (o costillas) y las paletillas, pero también los filetes finos sin hueso (ideales para bocadillo) y los churrasquitos, que pueden cocinarse al horno, a la brasa, en sartén o incluso en la freidora de aire. Respecto a los quesos, estamos muy satisfechos con el arranque de la gama pues, aunque solo llevamos 3 años con la quesería Granja Perales, ya están muy asentados en Aragón y están gustando mucho tanto el fresco como los madurados (semi, curado, viejo y añejo).

¿Qué balance hace de la actividad llevaba a cabo por Grupo Pastores en lo que llevamos de año?

En el campo está siendo un año complicado, debido a la subida de los costes de los alimentos y a la falta de lluvias en el primer semestre, que ha dificultado el pastoreo, el alimento sostenible y eficiente de los rebaños. Y, por tanto, se han incrementado los costes de producción, además de los que ya se arrastraban de periodos anteriores. En un entorno general complicado del sector ovino, con reducción de la cabaña ganadera y continuado descenso del consumo de carne de cordero, el Ternasco de Aragón IGP se mantiene estable tanto en número de ganaderías adscritas como en consumo. Es el camino a seguir y el que más debemos potenciar.

¿Desde cuándo trabajan con Eroski? ¿Cómo valora esta relación?

La colaboración de Pastores con Eroski se remonta a 1994, primero con la comercialización de Ternasco de Aragón en tiendas de la Comunidad y progresivamente dando el salto a todas sus tiendas de España y convirtiéndonos en su principal proveedor de carne de cordero. Esta consistente relación Pastores-Eroski ha sido tremendamente positiva para ambas partes y nos ha permitido crecer en diferenciación, presencia en las tiendas y gama de productos. Ya no solo con nuevas referencias de carne de cordero, sino con la gama completa de productos con leche de oveja que comercializamos bajo la marca Granja Perales.

Moldeado de quesos en Granja Perales

¿Por qué es importante defender los productos locales? ¿Cree que el consumidor valora esta característica?

Los productos locales favorecen la economía de tu entorno y tienen menos impacto general, convirtiéndose en una compra más responsable cuando hay disponibilidad. Eroski es un ejemplo notable de defensa de lo local en las diferentes zonas en las que tiene presencia, y esto es de agradecer. Los alimentos de Aragón son cada vez más reconocidos y buscados por los consumidores. En cualquier caso, nos hace falta más promoción y creérnoslo más. La despensa alimentaria del territorio es infinita y de máxima calidad.

¿A través de qué canales llegan al público? ¿Cuáles son las vías que mejor funcionan?

La prescripción en el punto de venta es, desde luego, la más directa, confiable y la que mejores resultados obtiene. Que tu carnicero o asistente de tienda habitual te recomiende un producto o cómo cocinarlo correctamente se convierte en el principal movilizador de la venta. Y esto Eroski también lo trabaja muy bien, pues cuenta con un equipo excepcional al que forman habitualmente para mejorar su relación con sus clientes. Hace unos pocos meses buena parte de su personal de tiendas visitó nuestros centros de producción del Ternasco de Aragón y la nueva quesería de Perales del Alfambra. También realizamos degustaciones de nuevos productos o formatos para que los consumidores puedan probarlos y conocer más sobre estos.

La empresa cuenta con casi 800 pastores y 400.000 ovejas para conseguir una carne de cordero de máxima calidad.

A lo largo de su trayectoria, han llevado a cabo medidas destinadas a la conservación del medio natural y a la sostenibilidad de las zonas rurales. ¿En qué han consistido principalmente?

La labor desarrollada por los ganaderos de ovino es de por sí una actividad sostenible desde siempre, tanto con el medio natural como con las zonas rurales. Como dice nuestro eslogan: 800 ganaderos de ovino que dan vida a 400 pueblos y 1.000.000 de hectáreas. Los rebaños de nuestros socios pastorean diariamente en extensivo por todo Aragón, limpiando campos y montes, con lo que se previenen incendios, se frena el cambio climático y se fomenta la conservación de la biodiversidad. Los ganaderos de ovino viven eminentemente en pequeños pueblos, la mayoría menores de 500 habitantes, y que continúen con su actividad es, en muchos casos, la causa por la que siga viviendo gente en pequeños núcleos rurales.

¿Qué dificultades encuentran a la hora de desarrollar su labor diaria?

El sector ovino hace ya mucho tiempo que está en crisis y encontramos continuas dificultades, principalmente a nivel productivo. El problema más destacado es la escasa rentabilidad, que hace que no haya apenas relevo generacional en las ganaderías. La mayoría de los hijos de ganaderos no quieren seguir con la explotación familiar y sus padres se ven abocados al cierre al no tener continuidad. Los pocos que deciden continuar se enfrentan a innumerables barreras burocráticas que a muchos les hacen desistir. En Pastores trabajamos desde hace años por garantizar un futuro rentable y con una mejora en la calidad de vida de nuestros ganaderos que quieren continuar, facilitando la incorporación de jóvenes ganaderos y otros ajenos al mundo ovino. Contamos con un equipo profesional de asesores de explotaciones que acompaña a los ganaderos proponiéndoles servicios y productos varios para conseguirlo, y estamos implantando nuevos planes para frenar en parte este abandono de la actividad.

¿Qué retos se marcan en la empresa para el próximo año?

Seguir avanzando en el conocimiento y reconocimiento del Ternasco de Aragón IGP como carne rosa, principalmente en el cuadrante nordeste de España, donde Eroski cuenta con la mayoría de sus puntos de venta. Una estrategia de posicionamiento que está dando muy buenos resultados y sobre la que se asienta nuestra necesaria diferenciación en el mercado. Y, en cuanto a nuestra línea de ovino de leche, nos proponemos tener más presencia en los lineales a nivel nacional, que más gente pruebe nuestros quesos Granja Perales y que sigamos incrementando producción y ventas.