"Los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza llevan el sello de Vox"

Empleada de banca desde hace 30 años, Eva María Torres es, desde la últimas elecciones municipales, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Además, forma parte del Comité Ejecutivo Provincial de este partido político como secretaria y tesorera.

¿Han llegado a un acuerdo para apoyar los presupuestos de toda la legislatura o los de 2024?

Este acuerdo no es un cheque en blanco. Se ciñe al año 2024 y viene motivado, en primer lugar, por la situación de extrema gravedad que vive España. En nuestro país está en riesgo la unidad nacional, la convivencia y la igualdad de los españoles y, en este escenario, Vox ha manifestado que trabajará para ser un dique de contención frente a las políticas de destrucción y ruina de Sánchez y sus socios. En segundo lugar, el gobierno del Partido Popular no cuenta con la mayoría necesaria para aprobar los presupuestos de la ciudad.

¿Son los presupuestos que hubieran presentado?

No. No son los presupuestos que nosotros hubiéramos presentado, pero sí son unos negociados partida por partida, de manera que en todas y cada una de las áreas de estas cuentas está el sello de nuestro partido.

¿Dónde han puesto el foco?

En las familias, especialmente las vulnerables; los barrios, la seguridad en las calles, una movilidad segura y sin restricciones, las pymes y los polígonos industriales. Todo ello bajo la premisa de seguir rebajando impuestos a los zaragozanos.

"Este acuerdo no es un cheque en blanco. Se ciñe al año 2024"

¿Qué hubieran hecho ustedes diferente?

Nuestro presupuesto no hubiera tenido tanto que ver con proyectos megalómanos ni llamativos, sino que hubiera ido enfocado a invertir más en los barrios de la ciudad y en los barrios rurales, en los polígonos industriales, en el deporte de base y en las necesidades del día a día de los ciudadanos como son la seguridad, la movilidad, las calles o la regeneración de infraestructuras. De la misma manera, hubiéramos reducido más gastos superfluos y duplicidades.

¿Hay algún proyecto concreto con el que no se sientan cómodos?

Con el proyecto de Ciudad Inteligente del Deporte. Es un mega proyecto que está previsto que absorba más de 52 millones de euros entre 2024 y 2030. El deporte es muy importante porque está relacionado con la salud y el ocio de los zaragozanos, pero se puede apoyar e invertir en él sin tener que destinar ese elevado montante, actualizando y potenciando el uso de infraestructuras ya existentes en cada barrio.

Sin embargo, han apoyado al Partido Popular en su plan para La Romareda. ¿Se ve reflejado en el presupuesto?

Sí, lo hemos hecho, pero tampoco es un cheque en blanco. La Romareda es un proyecto diferente de la Ciudad Inteligente del Deporte. Una gran parte de la sociedad zaragozana quiere un campo de fútbol nuevo y la nueva instalación permitirá eventos internacionales que nos darán proyección exterior. Los grupos de la izquierda han boicoteado y frustrado el mejor proyecto, uno que no costaba dinero a los zaragozanos y ahora, si se quiere un campo nuevo, hay que implicarse en su financiación.

¿Han llegado a algún acuerdo con el PP para seguir rebajando impuestos?

Por supuesto. Desde que Vox llegó al Ayuntamiento de Zaragoza en el año 2019 no ha parado de rebajar los impuestos a los zaragozanos, y lo vamos a seguir haciendo. Nuestra propuesta de rebaja del Impuesto de Circulación del 10% entra en vigor este año y lo mismo pasa con las bonificaciones para empresas que inviertan y generen empleo, en los impuestos del IBI, ICIO e IAE, en donde se rebajaron los requisitos a instancia de Vox. Además, existe un compromiso por parte del Partido Popular de aceptar una propuesta que presentaremos en breve para ampliar las bonificaciones en el impuesto de plusvalía.

¿Qué opinan de la subida de las tasas de agua y basuras?

Ha sido una gran irresponsabilidad por parte de los gobiernos de las pasadas legislaturas no actualizar las tarifas de los servicios por motivos electoralistas. El PSOE, sus socios y sus cómplices necesarios, ya han votado en nombre de todos los zaragozanos que tengamos una dependencia energética que nos empobrezca y nos encarezca los servicios, así como un nuevo impuesto relacionado con la recogida y el tratamiento de residuos. Esto, desgraciadamente, no es discutible. No hay opción. Es una obligación. ¡Pero Vox fue el único partido que votó en contra!

Tras una moción de Vox, Zaragoza ha sido nombrada ‘Ciudad por la vida’. ¿En qué se traduce?

El pleno declaró a Zaragoza, 'Ciudad por la vida' por su compromiso con la vida y con las familias, e instó al gobierno municipal a elaborar y desarrollar una estrategia de apoyo, impulsando la natalidad y la protección a la maternidad entre otras medidas. Ya hemos introducido partidas en el presupuesto municipal.

"Desde que VOX llegó al Ayuntamiento de Zaragoza en el año 2019 no ha parado de rebajar los impuestos a los zaragozanos, y es lo que vamos a seguir haciendo"

Esta semana, Vox avisaba de que no aceptará multas en la zona de bajas emisiones ¿Por qué?

Apostamos por una movilidad segura y sin restricciones. Nos opondremos a la ampliación de la zona de bajas emisiones, algo que ya hicimos la legislatura pasada. Asimismo, haremos lo propio enérgicamente con las sanciones a aquellas personas que no se puedan permitir un coche híbrido o eléctrico. La movilidad es un derecho de todos y la hemos potenciado con nuevos aparcamientos gratuitos en los barrios o pasos de cebra iluminados, y queremos eliminar carriles 30 que no sean necesarios, para evitar atascos y multas.

Uno de sus concejales preside la junta del Casco Histórico. ¿Cuál es su proyecto para el barrio en relación con la seguridad?

Son los ciudadanos los que nos vienen a pedir apoyo. De ahí que apostemos por poner cámaras de videovigilancia en unas calles concretas y la propuesta de la comisaría en el Casco Histórico. Los vecinos están encantados con estas medidas.