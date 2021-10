"Los mejores recuerdos siempre van unidos a sabores y olores que perduran en el tiempo"

Todos tenemos un recuerdo especial de nuestros viajes familiares: el olor del mar cuando abrías las ventanillas del coche al llegar al destino; el cartel del pueblo que anunciaba que ya estabas en casa de los abuelos; el sabor de la tortilla de patata del merendero donde se celebraban las comidas familiares...Y ha sido el recuerdo de los olores y sabores de uno de estos viajes la fuente de inspiración que Eva Arguiñano ha rescatado para elaborar un delicioso turrón. Un olor y un sabor que le recuerdan al pan de calabaza, sal, canela y aceite de oliva que vendían en una pequeña panadería, a la entrada de Jaca, donde paraba con su familia siempre que venía a este rincón del Pirineo para disfrutar de las vacaciones navideñas.

Este turrón de calabaza dulce, con aire de jengibre y canela es, además, un guiño a Chocolates Lacasa. Cuando Eva se enteró de que esta empresa familiar abrió sus puertas en Jaca, en 1852, para elaborar sus deliciosos chocolates, tuvo claro que tenía que hacer un turrón elaborado con ingredientes que estuvieran relacionados con sus viajes y con las raíces de Lacasa. "Cuando llegaba la Navidad, cerrábamos el restaurante y nos íbamos a Jaca, con la familia, a disfrutar del Pirineo y a compartir tiempo de calidad con mis hijos. La primera parada antes de llegar al apartamento de mi hermana era una pequeña panadería situada a la entrada de Jaca, muy cerca de la carretera que conduce a Puente la Reina. Allí comprábamos este pan para disfrutar de nuestro primer almuerzo y también parábamos cuando nos íbamos y comprábamos para llevarle a toda la familia", explica.

"Cuando llegaba la Navidad, cerrábamos el restaurante y nos íbamos a Jaca, con la familia, a disfrutar del Pirineo y a compartir tiempo de calidad con mis hijos"

Los días en Jaca arrancaban a primera hora de la mañana con destino a la estación de Candanchú, para disfrutar de la nieve y el esquí. Eran jornadas agotadoras que terminaban a última hora de la tarde con un buen plato de potaje que habían dejado ya preparado. "A media mañana siempre tomábamos un picoteo en las pistas, un bocadillo o similar. Si hubiéramos tenido este turrón seguro que hubiéramos bajado mucho más rápido y menos cansados, porque hubiera sido todo un reconstituyente", señala la mediática repostera.

* Turrón de calabaza dulce con aire de jengibre y canela Este turrón es un guiño a Lacasa, cuya receta esta inspirada en los continuos viajes de Eva a Jaca, cuna de esta empresa familiar. En la capital de La Jacetania probó por primera vez el pan de calabaza con sal y canela, que le ha servido de inspiración para este turrón, que incluye como nota original, jengibre en lugar de sal.

Un turrón que, según sus propias palabras, es, de los tres que ha elaborado para Chocolates Lacasa, el "más gracioso" y también el que "más miedo y respeto" le daba porque creía que era muy difícil conseguir la textura crujiente del turrón con una hortaliza como la calabaza. Ella ya había elaborado en alguna ocasión un pan de calabaza con uvas pasas para servir con foie, pero el turrón era "otro nivel" porque había que contar con la dificultad que entraña convertir un producto que se consume en el día o al día siguiente en un dulce de larga duración. Afortunadamente, gracias a su maestría en los fogones y a la profesionalidad, buen hacer y años de experiencia de los profesionales de Lacasa, el resultado final es un dulce "que han probado mis hijos y algunos de mis amigos mientras elaboraba la receta final y me han dicho que es espectacular", apunta.

Recuerdos inolvidables

Con algunos de estos amigos y sus hijos, Eva ha disfrutado de muchas vacaciones de Navidad en el Pirineo. "Eran los mejores días del año. Todos juntos, alrededor de un tablero de parchís, jugando a las cartas o leyendo un libro, sin televisión, disfrutando de las conversaciones de unos y otros. Eso es lo que también he querido plasmar con este turrón, los recuerdos de unos días inolvidables que arrancaban con la llegada a esa vieja panadería, lugar de peregrinación de muchas personas que venían a Jaca de vacaciones. Porque los mejores recuerdos siempre van unidos a sabores y olores que perduran en el tiempo y permanecen en nuestra memoria y en nuestro corazón", recuerda emocionada.

A Eva le encanta la montaña, pero si tuviera que elegir un lugar para perderse caminando, asegura que sería el Pirineo, cumbres que ve desde uno de sus montes preferidos, el Hernio, situado muy cerca de su casa de Zarautz. "A mi me apasiona andar y disfrutar de la naturaleza", afirma mientras recuerda que sigue viniendo a Jaca con mucha regularidad, aunque ahora sus hijos, Alan e Iker, han cambiado los esquís por las cuerdas de escalada.

"Eran los mejores días del año. Todos juntos, alrededor de un tablero de parchís, jugando a las cartas o leyendo un libro, sin televisión, disfrutando de las conversaciones de unos y otros"

Ella sigue caminando, disfrutando de la buena compañía y de los paisajes espectaculares de este rincón de la cordillera pirenaica y entre paseo y paseo surgen ideas que luego materializa en sus fogones. "Soy una persona muy obsesiva y cuando alguien me hace un encargo no puedo pensar en otra cosa. Así me ha ocurrido esta vez con la propuesta de Chocolates Lacasa, de la que estoy muy orgullosa. Hice muchas pruebas antes de conseguir el resultado final y se lo hice probar a la gente porque me gusta saber su opinión para ver si tengo que repensar lo pensado o mantenerlo. Nunca me creo a la gente que me dice que está todo bien, siempre he preferido las críticas constructivas porque te permiten seguir aprendiendo. Pero en el caso de este turrón, la respuesta fue unánime, así que este año seguro que cuando mis hijos vayan a Jaca se llevan en la mochila una tableta", concluye divertida.

Estos son los otros dos turrones que Eva Arguiñano ha elaborado tomando como base sus recuerdos, vivencias que ha transmitido a los profesionales de Lacasa para que los materializaran en forma de deliciosas y originales tabletas de forma redondeada.

* Turrón de frutos de invierno con fragancia de vainilla Los turrones transportan al invierno, una época del año en la que abundan las frutas y frutos secos, como piñones, higos, pasas y orejones, con una deliciosa base de chocolate. El mejor dulce para disfrutar de la Navidad. El consejo de Eva para degustar este turrón es dejarlo a temperatura ambiente durante unos minutos, antes de servir, para que se templen todos los ingredientes y se produzca una explosión de sabores al morderlo.

* Turrón de plátano meloso con crujiente de galleta Lacasa es tradición por el chocolate y ese es el primer olor que le vino a Eva Arguiñano cuando pensó en los recuerdos que quería convertir en turrón. Un clásico que unido al plátano y a la galleta ha sido y es la merienda preferida de todos. Una “mezcla inmortal” que gusta a un público muy amplio, desde niños hasta abuelos. El truco para sorprender con este turrón es añadirle un poquito de pimienta antes de su consumo.