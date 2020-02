Los expertos del centro dental Torres Lear se incorporan al consultorio médico

El consultorio médico patrocinado de Heraldo.es ha incorporado a la lista de expertos a los doctores Francisco Torres, Javier Climent, Silvia Ginés y Daniel Pascual, todos ellos miembros del Centro Dental Torres, con tres clínicas en Zaragoza, para responder a las dudas enviadas por los lectores.

El director médico del Centro Dental, Francisco Torres. Torres Lear

Dr. Francisco Torres

Doctor en Medicina y Cirugía por la Unversidad de Zaragoza, especialista en Estomatología por la Universidad del País Vasco, Máster en Implantología, Rehabilitación Oral y Periodoncia por E.S.O.R.I.B. (European School of Oral Rehabilitation, Implantology and Biomaterials) en colaboración con The New York University. Fellow of the European Board of Oral Surgery Societies. Pionero en la colocación de Implantes en Zaragoza y especialista en Cirugía, Implantología y Periodoncia, es el director médico de Centro Dental Torres Lear.

El doctor Javier Climent. Torres Lear

Dr. Javier Climent

Licenciado en Odontología por la Universidad de Zaragoza, Máster en Periodoncia e Implantología Oral por la Universidad de Zaragoza. Formación complementaria en Estética del grupo anterior con prótesis fija, dento o implantosoportada y Odontología láser por el Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón. Es especialista en Cirugía, Implantología y Periodoncia en Centro Dental Torres Lear.

La doctora Silvia Ginés. Torres Lear

Dra. Silvia Ginés

Licenciada en Odontología por la Universidad Europea de Madrid. Postgrado de Estética Dental, Clínica Ariño, Sedación Consciente con Óxido Nitroso en Clínica Dental por CEU, Madrid. Odontologia estética imaginativa y avanzada por el Dr. Manuel Cueto. Inyección de composite por el Dr. Antonio Saiz Pardo. Soluciones estéticas con Carillas por el Dr. Ramón García Adámez. GC Ibérica. Láser en Odontología por las Dras. Marcela Bisheimer y María Pérez. Especialista en Odontología Conservadora y Prótesis en Centro Dental Torres Lear.

El doctor Daniel Pascual. Torres Lear

Dr. Daniel Pascual

Licenciado en Odontología por la Universidad Alfonso X el Sabio. Matrícula de Honor en Clínica Integrada en Pacientes Adultos. Grado de suficiencia Investigadora del Doctorado en Odontología. Matrícula de Honor en Curso de Postgrado de Estética Dental. Máster en Implantología. Máster en Ortodoncia Ortoal. Curso Clínico Avanzado: La Estética Dental y Orofacial al Día. Curso Clínico Avanzado en Periodoncia en el Hospital San Rafael. Experto Universitario en Implantología Oral Avanzada UCV. Especialista en Odontología Estética, Ortodoncia, Prótesis y Endodoncia en Centro Dental Torres Lear.

