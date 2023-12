Los empresarios confían en que 2024 depare mayor estabilidad al mercado internacional

Aragón no tiene mar pero sí transporte marítimo. Se trata, además, de una de las comunidades autónomas que más ha crecido en los últimos años en esta vía de comercio internacional. Su gran solidez en los ámbitos de la logística y de las exportaciones la convierten en todo un referente nacional, que no se ha visto ajena, sin embargo, a la inestabilidad desde 2020. Para hablar de todo ello, HERALDO organizó la pasada semana una mesa redonda moderada por la periodista Ana Esteban en la que tomaron parte cuatro representantes del entramado empresarial aragonés: Óscar Calvo, managing director en JCV Shipping & Solutions, que actuó de anfitrión; Natalie Simpson, shipping supervisor en Atlas Copco; Susana Manero, responsable de logística en Arvensis Agro; y Fernando Elfau, director de Operaciones de Bergner Europe.

El foro arrancó haciendo balance de 2023. Los cuatro empresarios se mostraron satisfechos con este ejercicio y el cumplimiento de sus objetivos. Manero expuso que Arvensis Agro, fabricante de fertilizantes ecológicos y nutrición vegetal, este año cumple sus bodas de plata. "Ya pensamos en 2024", aseguró.

Bergner Europe, compañía dedicada a la distribución del menaje para el hogar, está en fase de diversificación y ha logrado en 2023 crecer un 10%. Natalie Simpson explicó orgullosa que Atlas Copco este año celebra su 150 aniversario. En una fecha tan señalada, además, han aumentado un 40% su facturación respecto a 2022.

Por su parte, Óscar Calvo recordó que JCV Shipping & Solutions es una empresa de servicios y por tanto le repercute aquello que suceda a las navieras. "Ha habido unos costes de fletes que no se habían visto nunca", aseveró. La evolución de los fletes marítimos afecta a las ventas de las distintas compañías. "El transporte supone un porcentaje del total del precio del producto que los clientes compran y venden. Cuando el precio de este desciende, como ahora, las empresas son más competitivas", explicó Calvo. En 2021 y 2022 los precios del transporte, sin embargo, fueron enormemente altos, lo que provocó que muchas empresas se quedaran fuera o cumplieran sus contratos con pérdidas.

También desde Atlas Copco han percibido una mejoría con la bajada de precios con respecto a los dos años anteriores. Sin embargo, el mercado continúa siendo un poco volátil, en opinión de Simpson.

"El descenso de precios en los fletes va a permitir a las empresas recuperarnos. Además, parece que nos encaminamos a cierta estabilidad", añadió el directivo de Bergner. En su caso, la gran diversidad de producto ha supuesto que la situación de los años anteriores no les afectara de la misma manera que a otros muchos.

Los directivos debatieron y analizaron la situación actual y la que esperan para el próximo año. Aránzazu Navarro

Arvensis Agro, por su parte, está presente en más de 45 países con un 90% de producción propia con departamentos de I+D muy potentes. "Queremos dar un servicio de calidad. Aunque los costes aumenten, procuramos seguir comprando –enfatizó Manero–. En cualquier caso, para nosotros está muy bien que bajen los precios".

La actual situación geopolítica, con dos importantes conflictos y una gran inestabilidad internacional sin precedentes en los últimos años, afecta de una manera o de otra al mercado en el viejo continente. En Ucrania, según explicó Susana Manero, el gran problema se encuentra en que los agricultores no pueden pagar los precios de los fertilizantes: "En Arvensis estamos haciendo lo posible para que a nuestros clientes les repercuta lo mínimo y sigan haciendo su trabajo".

Bergner también está presente en zonas de conflicto, donde ha perdido volumen de negocio. "Sin embargo, producimos mucho en Asia y estamos preparados para todo lo que suceda", aseguró su portavoz en el debate.

Natalie Simpson recordó que en Ucrania, al principio de la contienda, desapareció la mano de obra y también el transporte terrestre. No obstante, el mercado ahora está más regulado. "Cada vez tenemos mayores deberes y eso nos obliga a establecer una estrategia", dijo aludiendo a la experiencia de Atlas Copco.

El director de JCV se mostró de acuerdo: la inestabilidad que arrancó hace ya cuatro años ha marcado una sola ruta: "No ha quedado otra solución que adaptarse –añadió–. Hay que estar preparados para cualquier cosa". No obstante, Óscar Calvo lanzó un mensaje positivo, al vaticinar que va a haber una estabilidad que permitirá normalizar la situación. "Vamos hacia una estabilidad en los fletes –subrayó–. Los conflictos de Ucrania e Israel no han repercutido en las rutas más estables. De hecho, las navieras siguen escalando en los puertos de Israel, lo que aporta una sensación de estabilidad".

Este experto, además, explicó que ahora llegan los barcos que se encargaron en 2020, lo que supondrá un aumento en la oferta de transporte náutico sin que crezca la demanda. "Lo que permitirá alicientes entre navieras", expuso.

El nuevo horizonte

La moderadora preguntó más detalles sobre el escenario que se plantean para 2024. Desde Atlas Copco esperan un crecimiento de entre el 10 y el 15%, si bien este próximo año va a haber factores que influirán mucho y han de estar listos porque el mundo "es imprevisible".

Fernando Elfau añadió que desde Bergner están preparados para los fletes a la baja por descenso del consumo de las economías más potentes como Estados Unidos y Europa, lo que genera excedente de producción en China. "Esperamos crecimiento para 2024 porque estamos en gran cantidad de países y diversificando mucho".

También en Arvensis Agro esperan para 2024 un crecimiento, incrementando su negocio en India y en el continente africano y contratando nuevos comerciales.

Sostenibilidad

Hoy en día la sostenibilidad juega un papel clave en cualquier ámbito. Las cuatro compañías que participaron en la mesa debate lo saben y se encuentran implementando todo tipo de actuaciones, como la reducción de plásticos y de papel. Desde Arvensis han plantado ya 500 árboles alrededor de sus instalaciones y tienen instaladas placas solares en toda la empresa. En Bergner, por su parte, tienen previsto contar con un nuevo almacén sostenible medioambiental y energéticamente. Además, procuran impulsar el transporte ferroviario y cuando no les queda otra que ir por carretera, optimizan sus camiones. Es la misma política de Atlas Copco: "En el transporte de nuestros productos, optimizamos rutas y cargas y auditamos a nuestros proveedores", añadió Simpson.

Asimismo, en JCV están haciendo un gran esfuerzo por eliminar su huella de carbono, con medidas como la instalación propia de placas para el autoconsumo u optimizar la iluminación. "Un proveedor nos va a hacer mediciones individuales de nuestra huella según nuestro transporte, ya sea por carretera, por tren o por vía marítima, dividido en función de sus características", afirmó Óscar Calvo, managing director en JCV Shipping.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, el debate concluyó con los deseos que le piden sus participantes a 2024. Desde Arvensis quieren "seguir como hasta ahora", mientras que en Bergner piden, tras todas las sorpresas de 2023, que el nuevo año traiga estabilidad. También desean digitalizar toda la cadena de suministro, mirar la productividad de sus equipos y que la información fluya de manera mejor.

Desde Atlas Copco aspiran a seguir creciendo y cuidando las relaciones con sus colaboradores. Óscar Calvo, por su parte, concluyó el foro como portavoz de JCV: "Me conformo con una situación estable -dijo–. Y continuar avanzando en aquello que nos proponemos".