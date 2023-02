"Los edificios van a tener que rehabilitarse, con o sin ayudas"

En qué situación se encuentra el parque de viviendas aragonés, qué ventajas tiene la rehabilitación de los edificios con criterios de eficiencia energética, cuáles son los programas de ayudas vigentes de los que pueden beneficiarse propietarios y comunidades de vecinos o por qué el Libro del Edificio es un elemento esencial para la gestión y planificación de los edificios de vivienda colectiva.

Estas fueron algunas de las cuestiones que se abordaron ayer en el desayuno coloquio ‘Rehabilitación del entorno construido, ola de renovación urbana’, organizado por HERALDO DE ARAGÓN y el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, y que contó con la participación de José Luis Soro, consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón; Adriana Marín Martínez, secretaria de la Junta del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y responsable de las Oficinas de Apoyo a la Rehabilitación del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón (OARs); y Miguel Ruiz Lizondo, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón.

Al encuentro, moderado por el jefe de Economía de este diario, Luis Humberto Menéndez, acudieron, entre otros, la directora general de Vivienda y Rehabilitación, Verónica Villagrasa; el director general de Urbanismo, Carmelo Bosque; la presidenta de HERALDO DE ARAGÓN, Paloma de Yarza; el gerente de Medios Regionales de HENNEO, Eliseo Lafuente; el director de este diario, Mikel Iturbe; el jefe de Publicidad de Aragón Media Lab, Fernando Poyo, y varios miembros y expertos del sector de la arquitectura y la rehabilitación.

Soro, Ruiz y Marín, en un momento del encuentro. Aránzazu Navarro

Los 33 millones de euros que Aragón obtuvo de los fondos europeos para la rehabilitación de edificios residenciales, viviendas y barrios el pasado año 2022, y que van a permitir actuar en 4.635 viviendas, fueron el punto de partida de la charla. «La clave de estas ayudas es que se cree una cultura de la rehabilitación. Hemos tenido que hacer mucha pedagogía y comunicación de la eficiencia energética, que se entienda por qué hay que reformar y el beneficio que tiene en la factura individual y también colectiva», explicó el consejero de Vivienda.

Desde el Colegio de Arquitectos, Adriana Marín indicó que aunque España y Aragón están muy por debajo de la media europea en tasa de rehabilitación, la población está respondiendo positivamente y realizando consultas en las oficinas especializadas. "Creo que se ha reaccionado con mucha rapidez, pero hay una dualidad importante: las comunidades con propietarios más jóvenes están muy enteradas, han visto algún caso, quieren información y tienen claro que van a intervenir en su edificio. Pero hay otras, con vecinos más mayores, que no están por la labor por el miedo a la tramitación o porque no saben el alcance de las obras", señaló.

El presidente del Colegio de Administradores de Fincas apuntó al respecto que en los últimos dos años, las comunidades han tenido que hacer frente a precios y recibos extraordinarios y que, "aunque en algunos edificios se ha empezado a hablar con los técnicos, todavía hay mucha reticencia. Hay muchos propietarios a los que les frena recibir una ayuda que luego tienen que declarar en la renta, otros que no entienden que su vivienda se va a revalorizar... Y también está el tema de las tramitaciones. Prefieren una forma de pago laxa que tener que solicitar una ayuda sin saber si luego la recibirán".

El consejero del Gobierno de Aragón recalcó que los fondos europeos están exentos de tributación y que es importante la colaboración de ayuntamientos, colegios profesionales y todos los aragoneses para lograr los hitos marcados y recibir más fondos de cara a la próxima convocatoria.

Líneas de actuación

Este programa de ayudas, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), contempla la mejora de la eficiencia energética de las viviendas, tanto de forma individual como de la comunidad, y subvenciona aquellas actuaciones que consigan reducir el consumo de energías de fuentes no renovables un mínimo de un 30%.

El desayuno-coloquio se celebró en el hotel Palafox. Aránzazu Navarro

Dichas actuaciones pasan por la mejora en la envolvente o la renovación de ventanas. "En esta línea tenemos muchas solicitudes. Hace tres años ya lanzamos una convocatoria para las ventanas y por eso ahora hay mucho interés", señaló Soro. Y Marín añadió: "También se puede trabajar en la envolvente, pero los particulares están optando mucho por esta opción porque es llevadera y factible en la vivienda".

En el caso de la rehabilitación de edificios, que atañe a cuestiones como la fachada, las transmitancia térmica o los equipos de instalaciones térmicas y eléctricas, ambos participantes coincidieron en que las solicitudes son inferiores, aunque también se prevé cumplir objetivos. A ese respecto, el presidente del Colegio de Administradores recordó durante el encuentro que con el cambio de ley, solo es necesaria una mayoría simple entre vecinos para aprobar este tipo de acciones.

Otra de las líneas de actuación contempla la creación del Libro del Edificio, "un documento que realiza un diagnóstico del mismo, recoge todas sus particularidades de forma pormenorizada y establece un plan de actuación razonable y lógico, –explicó la representante del Colegio de Arquitectos–. Desde el colegio apostamos por una aplicación informática para poder desarrollarlo, pero ha sido muy difícil hacer entender a las comunidades el porqué de este documento". Y continuó: "Más allá de la cuestión económica, no podemos dejar de lado el confort. Una intervención seria en materia de eficiencia energética también es mejorar en salud".

Acerca del importe que supone para los vecinos la realización de este documento, Ruiz señaló que "no es muy elevado, pero que cuesta mucho mentalizar a la gente de que hay que hacerlo. Es un chequeo al edificio, el primer paso para luego acceder a la rehabilitación. La conservación estaba muy dejada en España. Nos hemos dedicado a hacer obra nueva y el resto se ha ido dejando. Falta cultura del mantenimiento, el libro debe hacerse de manera obligatoria en las comunidades de vecinos, porque si no no se va a cumplir", añadió.

Sobre la partida presupuestaria de estos fondos que atañe a los barrios, el consejero de Vivienda indicó que pretende mejorar el entorno público y que hay unos 16 ayuntamientos interesados e hizo hincapié en la importancia de incluir a los pueblos más pequeños en este tipo de convocatorias: "Cuando hablamos de rehabilitación solemos tener una visión muy urbana, pero lo que nos están diciendo desde los colegios profesionales es que también hay interés por parte de pueblos más pequeños".

"La despoblación no es solo repoblar, es facilitar que las personas que viven en un pueblo no tengan que marcharse porque tienen escaleras en casa o porque hace mucho frío", recalcó después, destacando las ayudas del Fondo de Cohesión Territorial de Aragón, que han permitido la rehabilitación de más de 50 viviendas en pequeños municipios.

Optimismo

Soro quiso cerrar el encuentro con optimismo: "En las primeras mesas sectoriales todo esto nos sonaba a ciencia ficción, pero hemos sido capaces de poner en marcha un mecanismo muy complicado y creo que el crecimiento va a ser exponencial. Cuando veamos el resultado y se empiecen a ejecutar las obras y la gente lo vea, será una senda de no retorno muy positiva". Destacó además que estas ayudas también son un impulso para la creación de empleo en el sector de la rehabilitación y la dinamización de la economía.

El presidente del Colegio de Administradores de Fincas volvió a aludir a la barrera de los precios, aunque remarcó que estas actuaciones pueden suponer un ahorro de hasta el 40% en la factura energética. "Si no nos subimos a este tren y aprovechamos las ayudas, vamos a tener que hacerlo igualmente en unos años, pero tendremos que rascarnos más el bolsillo –señaló–. No es lo mismo entrar a un edificio arreglado que a una cueva, y el entorno en el que vivimos es fundamental para ser feliz".

En la misma línea, Marín apuntó: "Una de las cosas que tiene que quedar claro de estas ayudas es la cultura de la rehabilitación. Los edificios tienen una vida y, con o sin ayudas, va a llegar un momento en el que van a tener que enfrentarse a una rehabilitación o mejora, por lo que hay que aprovechar la ocasión. Todo apunta a que la población está informada, así que solo nos queda ver esos fondos ejecutados y seguir avanzando en esa línea", concluyó.