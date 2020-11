Laura Caorsi: "Somos una sociedad muy expuesta a los bulos sobre alimentación y salud"

Las dudas que genera el coronavirus sobre su impacto en el día a día de la población son muy frecuentes. Dos de los ámbitos en los que más se refleja esta circunstancia son la salud y la alimentación. Arrojar luz sobre su influencia en ellos fue precisamente el tema central de la jornada divulgativa ‘online’ organizada por el Grupo Globoversia, el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca y la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca, con la colaboración del Grupo Alcohol y Alcoholismo de la Sociedad Española del Medicamento Individualizado, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca y Editorial Amarante y moderada por la periodista Mónica de la Fuente, en la que intervinieron ocho expertos, entre los que se encontraba la periodista especializada en alimentación y salud y coordinadora editorial de la revista Consumer, Laura Caorsi.

"Somos una sociedad muy expuesta a los bulos que hay en alimentación y en salud. Desde el principio notamos cómo surgía la información falsa que tenía que ver con complementos alimenticios, curas mágicas o soluciones milagrosas, y somos muy proclives a creer en eso", afirmó Caorsi. "Si nos dan el tiempo y la oportunidad, demostramos que nos gusta cocinar, pero nos hemos volcado con una cocina orientada a la repostería y al pan, lo que muestra que estamos adheridos a unas costumbres alimentarias a las que no renunciamos ni en pandemia, como se vio al inicio del confinamiento con las ventas del picoteo, los ‘snacks’ o el alcohol", agregó la experta.

El médico internista del Hospital Universitario de Salamanca, Miguel Marcos, analizó las principales claves de la pandemia, destacando que se manifiesta diferente en función de la persona y recordando la importancia de mantener todas las medidas de seguridad. "Hay que pedir a los poderes públicos que se invierta en investigación. Siempre lo hacemos, pero en casos como este nos damos cuenta de lo importante que es contar con un tejido investigador que nos permita responder cuanto antes y obtener tratamientos eficaces, marcadores pronósticos y una vacuna que nos permita controlar esta enfermedad", expuso el doctor.

Seguridad alimentaria

La tecnóloga de alimentos y docente de la Universidad Isabel I, Beatriz Robles, abordó la cuestión de la seguridad alimentaria y recordó que a pesar de las noticias que se difundieron el pasado mes de marzo, no hay evidencia científica de que el virus se transmita a través de los alimentos. "No quiere decir que el riesgo sea cero, pero sí mínimo. Lo que hay que hacer es insistir en el lavado de manos, la distancia social y en no bajar la guardia", apuntó Robles.

El dietista-nutricionista Julio Basulto subrayó que en este tiempo ha aumentado el consumo de los complementos alimenticios. "No hay ni un solo complemento alimenticio que mejore el sistema inmunitario", recordó el experto ante las noticias falsas surgidas a este respecto. "La población sabe qué alimentos son saludables y cuáles no, pero no es consciente de la frecuencia con la que consume estos últimos. Además, hay muchas fuerzas conspirando para que comamos mal, de forma que es bastante complicado", indicó Basulto.

Rafael J. García-Villanova, catedrático de Nutrición y Bromatología en la Universidad de Salamanca, apuntó que la transmisión fecal-oral no existe ni para alimentos ni para agua y que, en cuanto al consumo de esta última, hay "una seguridad absoluta" debido a las numerosas exigencias que existen en lo referente a factores como su control o sus contaminantes.

El secretario del grupo de trabajo Alcohol y Alcoholismo de la Sociedad Española de Medicina Interna, Ignacio Novo, manifestó que en estos meses se ha difundido una avalancha de "pseudonoticias" sobre los supuestos beneficios del alcohol en el combate del virus. "No hay estudios que hayan probado la influencia del alcohol en los pacientes afectados por la Covid, pero si vamos a la bibliografía sobre esta sustancia comprobamos que su efecto sobre la reacción inflamatoria de nuestro sistema inmune es de distorsionarlo e incluso de aumentar esta respuesta inflamatoria. Por lo que el consumo de alcohol en todas las personas ha de ser cero", relató el especialista.

En lo tocante al aspecto legal del tema, intervino Francisco José Ojuelos Gómez, abogado especialista en derecho alimentario, que señaló que España "tiene buenas normas para afrontar el problema de falta de disponibilidad de recursos, que afecta a muchas personas con problemas graves de acceso a la alimentación". "Asimismo, y a pesar de contar con los recursos necesarios, la administración no está dando soluciones para promover una alimentación saludable", agregó el letrado.

Por último, José Ramón Chaves García, magistrado especialista de lo contencioso-administrativo y fundador y presidente de Globoversia, explicó que durante el estado de alarma de marzo se aprendió que "las leyes lo pueden todo o casi todo, porque pueden rompernos el paradigma y cambiarnos la vida por completo". "Pero las leyes no bastan. Se necesita el factor humano, algo que se ha visto con colectivos como los sanitarios, que han sido el muro de contención para frenar el problema" concluyó el juez.