Las ventajas de la radiofrecuencia aplicada a la reducción de miomas

Los miomas son tumores benignos que se originan en el músculo uterino. Son muy frecuentes, y la mayoría de las veces no producen ningún síntoma y cuando lo hacen son, sobre todo, reglas muy abundantes, con sangrado difícil de controlar. También pueden producir dificultad para conseguir y llevar a buen término un embarazo y cuando son muy grandes pueden generar problemas relacionados con la compresión de las estructuras de alrededor. Sobre todo, producen compresión en la vejiga urinaria y, a veces, en el recto e incluso en los uréteres, dificultando el funcionamiento normal de estos órganos.

Cualquier mujer puede tener miomas, pero cuanta más edad tiene, más grande suele ser el tamaño del mioma. Y no solo eso, también pueden aparecer miomas múltiples que, normalmente, aumentan de tamaño con la edad y, al alcanzar la menopausia, dejan de crecer.

Se trata, como hemos visto, de un problema que afecta a mujeres de todas las edades, que ven su vida condicionada por esta dolencia. Por todas estas razones y para hacer frente a este problema, desde Grupo Hospitalario Hernán Cortés cuentan con una nueva técnica de radiofrecuencia aplicada a la reducción de los miomas. "Es un tratamiento que consiste en pinchar el mioma con una aguja de 30 centímetros que en su punta emite una corriente eléctrica de alta frecuencia y produce una quemadura controlada de más o menos un centímetro cúbico. Pinchamos muchas veces, de modo que dejamos el mioma lleno de pequeñas esferas de tejido quemado y, por tanto, necrosado. Después, la inmunidad del paciente va a eliminar esas zonas y en consecuencia el mioma va disminuyendo de tamaño en los meses posteriores", explica Cristina Torrijo, ginecólogo experta en tratamiento de miomas de la Unidad de Ginecología del Hospital HC Miraflores.

"En todos los casos que hemos intervenido no ha habido ninguna complicación en el tratamiento. Todas las pacientes han obtenido mejoría en sus síntomas"

Las ventajas de esta nueva técnica son muchas, tal y como nos indica la doctora Torrijo. "Primero no hay cirugía, por lo que no hay que entrar en el abdomen. Cualquier cirugía supone siempre la aparición de adherencias intraabdominales que pueden, en el futuro, complicar el funcionamiento, sobre todo, del intestino. Tampoco produce cicatrices en el útero que pueden complicar embarazos y partos posteriores. Además, este tipo de técnica no precisa ingreso, ni anestesia general y tampoco es necesario pedir la baja laboral", indica.

Pioneros en Aragón

Esta técnica comenzó a aplicarse en el Hospital HC Miraflores en noviembre de 2020 y, desde entonces, el numero de pacientes que la ha demandado ha subido progresivamente y hace un mes llegaron a la cifra de las 50 pacientes atendidas con esta novedosa técnica en menos de un año. "En todos estos casos no ha habido ninguna complicación en el tratamiento. Todas las pacientes han obtenido mejoría en sus síntomas", apunta.

El hecho de que sea una técnica menos invasiva que la intervención quirúrgica puede motivar a muchas más mujeres a plantearse la extirpación de los miomas, desde casi el mismo instante en el que detectan, algo que en el caso de la cirugía suele retrasarse un poco por el miedo o dudas de la paciente a entrar en quirófano.

Cristina Torrijo, ginecólogo experta en tratamiento de miomas. Grupo Hospitalario HC

"Se trata de una técnica que es aún muy joven y se está empezando a difundir. Ya se hace en varios hospitales públicos fuera de nuestra Comunidad y no tengo ninguna duda de que va a ser cada vez más utilizada. Muchas mujeres contactan conmigo y, al conocer la técnica, la gran mayoría de ellas, informadas de los beneficios que podemos conseguir, se decantan por tratar sus miomas, con la intención de evitar la cirugía, lo que se consigue en la gran mayoría de los casos", afirma la especialista.

Pero esta no es la única dolencia en la que el Hospital HC Miraflores tiene previsto utilizar la radiofrecuencia. "Esta técnica se utiliza hoy en España para muchas otras cosas y desde hace un año, el doctor Ortiz Remacha está tratando problemas tiroideos en nuestro centro con este método. Además, nuestro hospital es, desde hace unos meses, centro de formación de otros ginecólogos que han venido ya desde varios lugares de España y en los últimos meses desde Sudamérica. Nos sentimos realmente comprometidos con la difusión de esta técnica novedosa que con origen español, en concreto de Sevilla, se implantará poco a poco en todo el mundo", concluye Cristina Torrijo.