Claudia Polo: "Las redes son muy poderosas para comunicar"

Claudia Polo no es ‘chef’, ni tampoco se considera ‘influencer’, pero sus recetas culinarias son seguidas por más de 53.000 personas en Instagran y alrededor de 150.000 en Tik-Tok. Además ha sido elegida como uno de los ‘100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía 2022’, según la clasificación del Basque Culinary Center, donde cursó sus estudios. Razones todas estas que le han hecho merecedora del Premio Con Mucho Gusto al Proyecto Digital Gastronómico por su cuenta en Instagram @Soulinthekitchen.

"Estoy muy agradecida por el galardón porque es el reconocimiento y el reflejo de muchos años de trabajo. Las redes son una de las herramientas más poderosas que existen para poder divulgar y comunicar sobre alimentación y gastronomía, algo que llevo haciendo desde hace cinco años. Y las utilizo porque mi público potencial está en estas redes y si no las usara no llegaría a tanta gente, aunque mi sitio ideal es una casa de Yeste, muy cerca del Pirineo, donde también imparto talleres sobre estas cuestiones", indica Claudia, quien recuerda sus inicios en este mundo como algo "inocente y sencillo. Comencé a subir las cosas que cocinaba, con una canción, y cuando empezó a crecer el número de seguidores me planteé la idea de conceptualizar la marca y entenderla como un proyecto que tiene una identidad en sí misma".

Divulgación

Además de las redes, Claudia se dedica a la divulgación en general, incluyendo en estas labores el diseño de recetas; la elaboración de artículos; la escritura de libros, como el que tiene publicado sobre el placer de desayunar: ‘Mañanitas y rituales’; y la organización de talleres presenciales. Todo ello con la mente puesta en transmitir una filosofía de vida en torno al placer de alimentarse de forma sana, alrededor de una buena mesa, siendo conscientes de la importancia de lo que llega a nuestra mesa y transformamos en nuestra cocina.

Algo que ella ejemplifica con sus recetas sanas, fáciles y contadas de una manera que invitan a probarlas nada más ver la publicación en Instagram o Tik-Tok.