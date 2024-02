Las mascarutas y los disfraces vuelven a Épila en su popular Carnaval

La diversión vuelve a inundar las calles de Épila. Desde el pasado jueves y hasta el domingo 18, la localidad zaragozana se llenará de visitantes gracias a uno de los carnavales más enraizados en Aragón, lleno de originalidad y tradición, y con más de 200 años de historia. Como señala Sara Cortés, concejal de Festejos de la localidad, "el Carnaval para Épila es una fiesta. Todos tenemos la imagen de nuestros padres y abuelos disfrazados y siempre recordamos las anécdotas que ellos nos cuentan, las calles llenas de disfraces, bullas, correr delante de la Guardia Civil y disimular su voz para no ser conocidos. Hoy es muy distinto, pero, en el fondo, es lo mismo: diversión. En resumen, para muchos epilenses son los mejores días del año".

Las mascarutas ponen el punto mágico durante estas fechas. "Son gente alegre que se pone un taleguillo y cualquier cosa para disimular, y no ser conocido por sus amigos, vecinos o familiares. Sus atuendos pueden ser desde una cubierta de la cama, un pijama o trajes de payaso, aunque hoy en día ya son trajes más sofisticados y no tan trabajados. La característica principal es el cambio de voz , procurando que no te conozcan haciendo una voz chillona y pizpireta", explica Cortés sobre un imprescindible de esta fiesta que saldrá a la calle hoy, junto a Adri DJ y David Diloy.

Estos singulares personajes cobran mucha importancia en un Carnaval en el que las actividades al aire libre y la música tienen mucho que decir. Mañana tendrá lugar uno de los actos más emblemáticos con el desfile del Carnaval, en el que cada grupo participante realizará una actuación llena de colorido.

Innovación

Dos son las novedades en esta edición. Por un lado, recuperan la elección de la reina del Carnaval. Además, los domingos 11 y 18 de febrero se organizará el I concurso de tapas ‘Villa de Épila’. Las personas que se encuentren en el municipio podrán degustar y votar las creaciones. Además, entrarán en el sorteo de un cheque de 200 euros para gastar en el comercio y en los bares y restaurantes de Épila.

Todo ello tendrá su final el domingo 18 por la tarde en la plaza de Conde de Aranda. Tras el pasacalles infantil, la multitud se congregará alrededor de otro de los personajes tradicionales del carnaval: Don Zaputero. Este muñeco, vestido con un mono de obra y relleno de paja, se cuelga del balcón del ayuntamiento para presidir el Carnaval. Se quema para darlo por concluido y empezar a pensar en el del año siguiente.

Programa