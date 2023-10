Las ferias en Aragón recuperan el ritmo de actividad de antes de la pandemia

La agenda ferial en Aragón para este 2023 prevé que se van a celebrar un total de 117 citas, lo que indica que se va a recuperar el calendario en su totalidad, manteniendo las cifras que se registraban antes del estallido de la pandemia, en el año 2019, cuando el sector estaba en auge, tal y como recuerda Juan Ignacio Ibáñez, presidente en funciones de Asociación de Ferias Aragonesas (AFA), quien señala que "después de la pandemia, cuando se redujo considerablemente el número de ferias, ha costado remontar la actividad".

Los datos de un estudio sobre el impacto de las ferias en Aragón no dejan lugar a dudas de la importancia que tienen en el territorio. Así, generan unos 731,1 millones de euros al año, lo que representa un 1,96% en el PIB de la Comunidad y crea 2.981 empleos directos e indirectos, tomando de referencia el comportamiento de 2019. Cabe señalar que solo Feria de Zaragoza supuso en ese año un impacto económico total de 570,4 millones de euros, generando más de 2.300 empleos directos e indirectos.

A este respecto, el máximo responsable de la AFA, insiste en que "cada vez que se organiza un certamen ferial en una comarca o población determinada, la economía se reactiva, -y añade- además, son muchas las familias que viven de ellas".

En el estudio queda patente el claro impacto que la actividad tiene sobre las economías locales. Así, el 64% de los expositores pernoctan en las localidades donde se celebran los eventos feriales, contribuyendo al desarrollo de la economía local. Y además, el 85% de los expositores consumen en la restauración de la zona donde se realiza la feria, lo que favorece la fijación de la población en zonas rurales.

"Nunca un vídeo de Youtube será mejor que una presentación en directo"

El comportamiento de los visitantes sigue un patrón algo diferente pero muy notorio. Un 30% de los visitantes pernocta como consecuencia de la actividad de las ferias. Y en lo referente al consumo en restauración local, las cifras de los visitantes sí se aproximan a las de los expositores.

Un sector que evoluciona con los tiempos

Aunque las cifras de este año se asemejen con la actividad ferial de 2019, el sector no se comporta igual, según explica Ibáñez, quien reconoce que internet ha impactado en la actividad, aunque no la ha hecho desaparecer porque son muchos los que siguen buscando el trato directo: "Las ferias de ganado, por ejemplo, no se pueden organizar por vía digital, además de que nunca un vídeo de Youtube será mejor que una presentación en directo porque puedes preguntarle al propietario o emprendedor y puedes hacer cursos, talleres, degustaciones y disfrutar de todo tipo de actividades culturales".

De hecho, las ferias representan una experiencia turística integral para los visitantes. Y es que el estudio también demuestra que el público busca en ellas un motivo de ocio y entretenimiento y que un 61% acude en familia. El presidente apunta a este respecto que "las ferias siempre son un punto de encuentro, no solo entre distribuidores y empresarios, sino también entre vecinos". De ahí que considere que su celebración es necesaria para la dinamización social y que es necesario apostar por su futuro a través de la consolidación de las citas feriales ya existentes.

Ibáñez suscribe que ha habido una transformación en la actividad del sector: "Hay empresas que ya no exponen en ferias por su apuesta digital y, en cambio, otras de perfil tecnológico que se apuntan para vender sus servicios a las empresas". Igualmente comenta, por ejemplo, que las grandes exposiciones de maquinaria o vehículos, buque insignia de las ferias generalistas o más tradicionales, han dejado paso a otras muestras comerciales menos costosas.

