Las claves que existen en torno a un legado que pasa de generación en generación

Cifras como los más de 355.000 millones de euros que facturan o que empleen de manera directa a 2.140.000 personas dan buena cuenta de la importancia que tienen las empresas familiares en España, donde su facturación agregada equivale al 28% del PIB del país. En Aragón, esa presencia también es clave pues, según los datos de la Asociación de la Empresa Familiar Aragonesa (AEFA), existen aproximadamente 27.930 compañías de este tipo, que suponen el 88% del total de empresas mercantiles domiciliadas en la Comunidad y generan el 75% del empleo privado del territorio. En cuanto a las 92 organizaciones que pertenecen a AEFA, cabe destacar que su facturación en 2022 supuso el 33% del PIB de la región y que sus exportaciones ascienden a casi un 30% del volumen total de las compañías.

Así, su influencia en la estabilidad del país es fundamental. Pero, ¿cómo funcionan?, ¿de qué forma se traspasan?, ¿qué dificultades han de afrontar? Según diversos expertos, los elementos que deben conocerse con detalle para asegurar su continuidad son el plan estratégico, la profesionalización, el gobierno corporativo, el protocolo familiar y el proceso de sucesión. Promover la profesionalización a través de las áreas de preparación y capacitación de los directores familiares y los no familiares es una de las claves. Se trata de un proceso que se inicia con la formación de los sucesores, donde se define quién asumirá la dirección de la empresa y también las funciones específicas de todo miembro de la familia o colaborador, sobre todo para la toma de decisiones en los diferentes niveles.

Por otro lado, dividir el trabajo, crear áreas o unidades o establecer niveles jerárquicos y formas de coordinación son algunas de las prácticas que se incluyen en el apartado de gobierno corporativo a través de manuales, reglamentos o políticas. En cuanto al protocolo, este debe dejar claro a través de un documento escrito las normas y procedimientos que regulan las relaciones familia-empresa y basarse en un análisis previo de las aspiraciones de los miembros de la familia.

Sobre el proceso de sucesión, los profesionales de la materia indican que se tiene que dar en tres fases: el desarrollo personal del sucesor, el involucramiento en la empresa y la sucesión de liderazgo. En este apartado, una empresa familiar tiene que determinar quiénes serán los sucesores en la cadena de mando y prepararlos para asumir la responsabilidad de dirigir la organización.

Instante de la jornada ‘La empresa familiar ante los retos de la digitalización’. Oliver Duch

Traspasos

En lo relativo al traspaso, y aunque puede darse por herencia, lo más común es que se haga a través de la fórmula de la donación. Si bien es cierto que su principal beneficio es que no requiere ningún tipo de retribución monetaria entre las partes, ha de declararse a Hacienda y el receptor del negocio o participación deberá tributar por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Y es aquí donde se encuentra una de las principales dificultades que han de afrontar los profesionales de estos negocios, pues una parte de ellos no pueden continuar con la actividad cuando fallece su familiar debido al citado tributo.

Cabe recordar que, a diferencia de las sociedades, los autónomos participan con todo su capital en el negocio familiar. El mobiliario, local y los inmuebles están a nombre del trabajador por cuenta propia y, cuando este fallece o dona su patrimonio, tributa como cualquier particular y no como una empresa. En la mayoría de las comunidades, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones está bonificado a más del 90% cuando se trata de una sociedad limitada, pero en el caso de los autónomos, persona física, no se da esa bonificación, por lo que tienen que acogerse a la cuota que establezca su territorio. Es por ello que buena parte de los profesionales del mundo de la empresa familiar en Aragón llevan tiempo pidiendo un alivio fiscal tanto en este impuesto como en el de patrimonio, pues consideran que su estado actual propicia una situación de desventaja en la Comunidad a la hora de desarrollar su labor y también para atraer a compañías de fuera.

Asamblea general de la Asociación de la Empresa Familiar de Aragón celebrada en septiembre. Guillermo Mestre

Asimismo, la inflación lleva meses causando problemas a estas organizaciones, situación ante la cual sus responsables demandan medidas como incentivar la actividad económica, favoreciendo ciertos sectores estratégicos o limitar las trabas a la creación de empresas.