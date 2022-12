Lanzarote, el paraíso natural, gastronómico y de ocio en eterna primavera

Tal y como habría querido su artista más universal, César Manrique (1919-1992), Lanzarote es hoy una referencia en sostenibilidad. No en vano, y ahora que muchos destinos están tomando medidas para paliar el impacto que tiene el turismo en el entorno, cale destacar que la isla canaria lleva más de 50 años evolucionando en esta materia.

Ejemplo de ello son iniciativas impulsadas por el propio Manrique, que en los sesenta colaboró con el gobierno de la isla en una serie de proyectos artísticos que pretendían convertir el impresionante paisaje natural y los atractivos del territorio en valiosos recursos turísticos sostenibles para el disfrute de todos.

La muestra más representativa y ejemplo de esa armonía entre arte y naturaleza son los Jameos del Agua. Unas impactantes cuevas que se hallan en un túnel de lava de siete kilómetros de longitud formado por la erupción del volcán La Corona hace unos 25.000 años. Algunas partes de este túnel se derrumbaron, formando agujeros en el techo (o jameos) y el artista creó un remanso de paz y belleza en su interior.

Jameos del Agua, en Lanzarote. Turismo Lanzarote.

Se trata de una de las pruebas que demuestran el hecho de que Lanzarote es un espectacular ejemplo de geología, con paisajes lunares, aguas cristalinas, tierras resecas y oasis de palmeras. Junto a ello, elementos como su temperatura media de 21º y el eterno azul de sus cielos la convierten en uno de los lugares más bellos del mundo. Una tierra de contrastes que es visitada por cientos de miles de personas cada año, las cuales valoran igualmente de manera destacada su gastronomía y sus propuestas culturales y de ocio.

Reserva de la Biosfera

Designada la isla como Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1993 y Geoparque tanto esta como las que la rodean en 2015, Lanzarote fue el primer destino del planeta en obtener la certificación Biosphere del Instituto de Turismo Responsable. Asimismo, el gobierno insular está animando a las empresas turísticas de la zona a sumarse a su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que cada vez son más tenidos en cuenta por parte de sus responsables.

Las Montañas del Fuego, con más de 50 kilómetros cuadrados de sorprendente paisaje volcánico; el Mirador del Río, enclave con unas vistas impresionantes al Archipiélago Chinijo y la isla de La Graciosa; el fascinante Lago Verde del Charco de los Clicos; o el Parque Nacional del Timanfaya (cuarto más visitado de España) son otras muestras de este paraíso natural.

Parque Nacional del Timanfaya. Turismo Lanzarote.

En él, las playas ocupan un lugar predominante, constituyendo entornos idílicos con arrecifes de aguas azules y cristalinas. Majestuosos acantilados como los que rodean a la playa de Famara son muy populares entre los turistas. También la de Papagayo, en Playa Blanca; La Francesa, en La Graciosa; y Caletón Blanco, en Órzola.

Ese marco incomparable de sus playas es también es lugar ideal en el que practicar multitud de deportes acuáticos: triatlón, duatlón, buceo, surf… Una serie de disciplinas en las que los profesionales de numerosas compañías locales se han especializado, ofreciendo numerosas opciones para todos los públicos.

La riqueza de su mundo submarino lleva a buena parte de los amantes del buceo a costas como las de Playa Chica, Caleta de Caballo o el embarcadero de Punta Mujeres año tras año. No en vano, se trata de la mayor reserva marina de Europa y sus aguas son legendarias en materia de biodiversidad, la cual no he dejado de estudiarse desde 1866. Ese año, el naturalista Ernst Haeckel desembarcó en el Puerto de Arrecife y se declaró fascinado por la ‘sopa de animales’ que encontró en ellas. Tras un año de investigación, se marchó habiendo descubierto 500 especies nuevas para la ciencia. Un hito que se debe al afloramiento de nutrientes resultante de factores como las corrientes marinas del área, la plataforma del vecino continente africano y montañas sumergidas como el Banco de La Concepción.

Caleta del Melero. Turismo Lanzarote.

Cabe subrayar en este apartado que la costa oriental de Lanzarote y Fuerteventura es uno de los santuarios más importantes de Europa para treinta especies de cetáceos (delfines rugosos, cachalotes de 18 metros de longitud o calderones grises, entre otros) y escenario de numerosos proyectos de investigación para su protección en las Islas Canarias.

OTROS DEPORTES

Yendo a otros deportes, destacan citas como la Lanzarote International Marathon, que se celebrará este mes de diciembre y en la que se recorrerá una avenida costera que pasa por los municipios de Costa Teguise, Arrecife, San Bartolomé y Puerto del Carmen en tres pruebas (10, 21 y 42 kilómetros).

También sobresale el senderismo, con diversas rutas aptas para todas las edades que permiten conocer los rincones más fascinantes de la isla como su cráter de mayor diámetro, el de Caldera Blanca; o el ecosistema agrario de La Geria, con las parras abrigadas por socos, el Parque Natural de los Volcanes y Timanfaya.

Mirador del Río. Turismo Lanzarote.

Las excursiones en barco también son otra opción, una alternativa ideal tanto para grupos como para parejas, así como los paseos en bicicleta o la práctica del trail running.

manjares de la zona

Para reponer fuerzas tras el ejercicio, lo que mejor viene es un enyesque, que es como llaman en la zona a las tapas. Unos nopalitos tiernos en aceite de oliva o una hamburguesa de cactus apta para veganos pueden ser buenas opciones, así como decantarse por un delicioso queso de cabra de los que se cuajan en la isla. Como plato principal, una carne típica como el cochino canario, un pescado de carne sedosa como el cherne o verduras de la tierra acompañadas de deliciosa batata. Y, para acabar, el imprescindible gofio, con un helado de nopal y un licor de cactus serán la guinda del pastel.

La notable calidad de los restaurantes de la isla hará el resto en un ámbito, el de la gastronomía, en el que se enmarca igualmente la archiconocida Ruta del Vino de la Denominación de Origen Lanzarote, que permite catar los caldos de un total de 21 bodegas.

Por último, pero no por ello menos importante, la oferta cultural de la isla. Al calendario del Auditorio de Jameos del Agua hay que sumar los eventos que se realizan en El Almacén, con proyecciones semanales de películas y exposiciones, y todas las actividades que alberga el Teatro Víctor Fernández Gopar, El Salinero, que lleva el nombre de un famoso poeta lanzaroteño. Cada municipio alberga su propio espacio expositivo, en algunos casos en bellos entornos que antiguamente tenían otros usos: un aljibe (Haría), u a ermita (Tías), un convento (Teguise) o un casino (Arrecife).

Monumento al Campesino. Turismo Lanzarote.

En cuanto a los monumentos, de obligada visita es el Castillo de San José, fortaleza del siglo XVIII que Manrique convirtió en uno de los primeros centros de arte contemporáneo de España. Descender por su escalera de caracol y contemplar las lámparas-botellas que adornan el restaurante y su cristalera panorámica es una experiencia que no deja indiferente a nadie.

Asimismo, entre las citas cabe resaltar Arrecife en Vivo, un festival que este septiembre y octubre llevó a Lanzarote a nombres como SFDK, Leon Benavente, Zahara o Hermana Furia. Un evento musical que invade la marina de Arrecife con ritmos muy originales que convierten a la isla entera en una fiesta.