La Universidad Europea, ejemplo de innovación y creatividad

En sus casi tres décadas de andadura, la Universidad Europea ha formado a más de 100.000 personas y ha demostrado su firme apuesta por la investigación, la innovación y la transmisión del conocimiento.

La Institución es la segunda universidad privada en producción científica en España, fruto del esfuerzo en hacer una investigación más internacional, aplicada, rigurosa y sostenible. Su talento investigador se hace notable, entre otros, en el área de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, donde se ha logrado posicionar como la 41ª mejor Universidad mundial en el reconocido Ranking de Shanghái; además, es la única universidad privada española que ha posicionado a dos de sus investigadores en este área en el Ranking Standford 2023, que reconoce al 2% de investigadores con más puntuación en su ámbito de conocimiento.

Otra de las señas de identidad de la Universidad Europea es su percepción de la tecnología, que no se entiende como un fin en sí mismo, sino como un medio en la formación de los más de 30.000 estudiantes que actualmente están matriculados en la institución.

A través de sus punteros laboratorios o los entornos simulados, como la creación del primer Hospital Veterinario Simulado de Europa, la Universidad Europea está realizando actualmente una gran apuesta por la formación en Inteligencia Artificial (IA), una de las tecnologías del futuro que está transformando la sociedad y el mercado laboral.

Estudiantes de Veterinaria realizando prácticas. Nicoleta Lupu

En un momento en el que cada día parecen nuevas soluciones basadas en Inteligencia Artificial, prácticamente no hay área que no se beneficie de esta tecnología. Por ello, no solo más de 1.000 estudiantes ya se han formado en esta materia, sino que todos los grados de la Universidad Europea cuentan con un mínimo de dos módulos destinados a la formación en IA. Asimismo, cuenta con un observatorio de Inteligencia Artificial donde reconocidos docentes e investigadores en el ámbito de la IA desarrollan informes para ayudar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a entender el impacto de esta tecnología incipiente.

La inquietud por la innovación en la Universidad Europea le ha llevado a apostar también por proyectos disruptivos, como el Creative Campus, un nuevo espacio situado en pleno centro de Madrid, donde la creatividad no tiene límites. En esta nueva escuela se encuentran todas las titulaciones relacionadas con la economía creativa en un entorno único en Madrid, abierto, cosmopolita, inclusivo, multicultural y transdisciplinar, en el que se forman los diseñadores, artistas y creativos del futuro capacitados para enfrentarse a los nuevos retos que la sociedad plantea, de manera crítica y comprometida.