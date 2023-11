la sociedad exige a las empresas que contribuyan a lograr los objetivos de desarrollo sostenible

Es posiblemente uno de los temas más importantes que, en la actualidad, marca el camino a seguir a las instituciones, empresas y a la sociedad en general. Se trata de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Sobre el estado general de la cuestión debatieron la pasada semana Ana Laín, en representación de la consultora Ibersyd; Carmelo Jiménez, de FCC; y Fernando Anel, de Coca-Cola, en una mesa redonda organizada por HERALDO que fue moderada por el periodista Nicolás López.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcan unas metas muy ambiciosas y para alcanzarlas las empresas son fundamentales. La mesa arrancó con un breve balance de 2023 al respecto. Fernando Anel, como representante de Coca-Cola, aseguró que la compañía continúa avanzando. "Nosotros nos marcamos unas metas para 2040 y ya estamos cerca de alcanzar algunas –expuso–. Por ejemplo, vamos a una importante velocidad con la descarbonización. Para el año que viene, tenemos como uno de nuestros objetivos principales disminuir la huella de carbono de los envases, ya que suponen el 46% de todo el carbono que generamos".

También en FCC se encuentran evolucionando cada año con respecto a los ODS, tal como explicó Carmelo Jiménez: "Nuestra presencia en Zaragoza se está notando. Ahora nos encontramos en plena implantación de la limpieza y la recogida de basura, un proceso muy relacionado con la Agenda 2030, no solo con la nueva maquinaria –toda de emisiones cero–, sino también por la cultura que intentamos trasladar a la sociedad. Cada ciudadano debe ser embajador de las buenas prácticas medioambientales". Con respecto al principal objetivo de FCC, Jiménez aseguró que es seguir siendo "tan competitivos como hasta ahora".

Ana Laín, como responsable de Ibersyd, expuso que en su empresa, una consultora ambiental y social dirigida sobre todo a las energías renovables, la Agenda 2030 es un objetivo estratégico, tanto a nivel interno como externo. Ibersyd tiene un ODS fundamental, el dedicado a los ecosistemas terrestres, porque protegen toda la diversidad. Además, trabajan con otros objetivos, como el de promover la inclusión, la igualdad y la diversidad; impulsar hábitos saludables y sostenibles en su equipo; o el de ‘Acción por el clima’. "No tenemos sede –continuó Laín– y teletrabajamos al 100%, lo que evita mucho CO2 en el ambiente".

El moderador quiso saber qué les aporta a los negocios la persecución de los ODS. Para la portavoz de Ibersyd, resulta claro con su método de ‘las tres erres’, que integran de forma interna en las empresas: rentabilidad, responsabilidad y reputación.

De la misma opinión se mostró Carmelo Jiménez como responsable de FCC. "Los ODS son acordes con la sociedad actual y a las empresas cada vez se les pide un mayor compromiso con esta labor social –reflexionó–. Nosotros tenemos programas para víctimas de violencia de género y también colaboramos con el Proyecto Hombre, entre otras iniciativas. En realidad, trabajamos todos los ODS".

Por lo que respecta a las estrategias de Coca-Cola con la sostenibilidad, Anel afirmó que estas se encuentran en el propio ADN de la compañía. "Cada vez trabajamos más la transparencia, incluimos a nuestros empleados y nos involucramos en todos los procesos. Eso ayuda también a mejorar la reputación. El consumidor detecta qué empresas son sensibles y responsables con el medioambiente", añadió.

El debate continuó cuestionando si se ha perdido en cierta manera el impulso empresarial que hubo en años anteriores de implantar los ODS, a tenor de las declaraciones que hizo el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, hace unas semanas. Todos los presentes se mostraron de acuerdo en que, para la sociedad, ya no hay posibilidades de dar marcha atrás, porque es una cuestión de sentido común. Si bien es cierto que la pandemia y los conflictos armados no están ayudando, no hay un retroceso en los ODS, aunque se va a necesitar más tiempo para alcanzarlos.

Principales obstáculos

¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran en el día a día las empresas para aplicar los ODS? Fernando Anel reconoció que desde Coca-Cola fueron "muy ambiciosos" con los plazos. Pese a ello, intentan continuar con su estrategia marcada y jugar "partido a partido".

Ana Laín añadió que, por el momento, todavía hay un gran margen de proceder voluntario en todo el tema de la sostenibilidad. "Cuando esté regulado y sea obligatorio, la responsabilidad social corporativa dejará de tener un poco de sentido", aseveró.

Para el responsable de FCC, el problema muchas veces lo tienen las pequeñas y medianas empresas, porque les cuesta lograr certificaciones, aunque en realidad sean ecoeficientes, y no pueden acogerse a las ayudas que existen. "Las administraciones deberían facilitar el acceso a esos reconocimientos", expuso Carmelo Jiménez, para quien, objetivamente, las empresas han hecho muy bien los deberes y ahora les toca a las administraciones públicas hacer grandes inversiones y legislaciones más comprometidas.

Ibersyd, como consultora de medioambiente, detecta las dificultades para las pymes a la hora de perseguir los ODS. "En general, las empresas quieren un plan para incluir estos objetivos en su estrategia: cálculo de huella de carbono, estudios de impacto ambiental y un largo etcétera –relató Laín–. Pero a los negocios pequeños les supone muchas horas de trabajo y mucho esfuerzo gestionar los recursos para ser sostenibles". En su opinión, la sostenibilidad ha de comenzar desde arriba y también es crucial adoptar un modelo de austeridad.

Como colofón al debate, los empresarios hablaron de sus retos para el futuro. Coca-Cola tiene previsto seguir avanzando con su estrategia de estos años y cumplir los plazos. Para FCC, su gran objetivo es conseguir cero emisiones de carbono, y también ser un modelo de buenas prácticas. Ibersyd, por su parte, desea seguir inspirando e impulsando a las empresas con los ODS.

Las frases de los participantes

Ana Laín, directora de Sostenibilidad y Buen Gobierno Corporativo de Ibersyd "La mayoría de las pymes ya realizan acciones de sostenibilidad, pero no lo saben. Para muchas es difícil porque resulta ampliar su carga de trabajo".

"Los ODS no son de derechas ni de izquierdas, sino de sentido común". * Carmelo Jiménez, responsable de Recursos Humanos en FCC Medio Ambiente Aragón, Soria y La Rioja "Las administraciones son nuestros mejores clientes y en ese sentido servimos de motor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

"No existe ninguna marca en el mercado que pueda soportar ir en contra de los ODS". * Fernando Anel, jefe de Comunicación de la Región Noreste en Coca-Cola Europacific Partners "En Coca-Cola estamos muy centrados en el medioambiente. Uno de nuestros retos es reducir la huella de CO2 de los envases".

"Las empresas grandes tenemos que ser impulsoras y ayudar a las pequeñas". *

Empresas comprometidas

