La puesta en valor del modelo de rentabilidad social

"En los últimos 40 años, el proceso de transformación de la banca ha transcurrido paralelo al de la sociedad. Y aunque las nuevas tecnologías reducen distancias, no pueden ser consideradas como sustitutas del trato directo, ese cara a cara que nos permite transmitir y percibir sensaciones, emociones». José Pablo Gimeno, director de la oficina de Caja Rural de Aragón en La Puebla de Alfindén, cumple en 2022, cuarenta años, los mismos que el Estatuto de Autonomía de Aragón y en su declaración insiste en algunos de los pilares fundamentales de esta entidad financiera: la cercanía, la flexibilidad, la adaptación a cada caso en particular y la apuesta por las nuevas tecnologías.

"Entiendo que ambas vías de comunicación son complementarias y que su combinación nos llevará por el camino que perseguimos, es por eso que ponemos al alcance de los clientes nuestras mejores herramientas digitales, mediante el desarrollo de la banca electrónica (Ruralvía), apps específicas, cajeros automáticos que realizan todo tipo de gestiones, TPVs virtuales o servicios de pago gratuitos, como Bizum, entre otras cosas", explica.

Ejemplos todos ellos de que Caja Rural de Aragón es una entidad aragonesa moderna, con una banca digital realmente avanzada y muy bien valorada por sus clientes y con un equipo humano siempre pendiente de las necesidades de todos y cada uno de sus clientes, especialmente de los más sensibles a los cambios tecnológicos, las personas de edad más avanzada.

"Recuerdo que hace años acompañaba a mi abuelo a la oficina de Caja Rural el día de cobro de la pensión y pedía que le diera en efectivo el importe, lo contaba y se lo devolvía al cajero para que lo volviese a ingresar y actualizase la libreta, por que sino pensaba que todavía no había cobrado. Hoy en día, muchos pensionistas se manejan con soltura en el mundo virtual, sin embargo, todavía, muchos de ellos necesitan ayuda con algunos de estos servicios. Es ahí cuando todos los compañeros y compañeras de Caja Rural de Aragón entramos en escena, brindando colaboración para que nadie en nuestra entidad se sienta excluido", indica.

En resumen, crean un modelo de rentabilidad social, en el que, entre otras muchas cosas, "llevamos cajeros automáticos a lugares a los que otras entidades no llegan o no están interesadas en llegar por no ser rentables en sus cuentas de resultados. Gracias al Grupo Caja Rural, la denominada España interior cuenta con servicios financieros de calidad y cercanía", concluye José Pablo Gimeno.