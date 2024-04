La premiada clave del trato médico: "Empatía y escuchar, eso es lo que me enseñaron mis maestros"

"Una sorpresa". Eso ha sido para el doctor Luis Javier López del Val ser reconocido con el Premio Medicina Siglo XXI 2024 en la categoría de Neurociencia. La VII Gala de Premios Nacionales Medicina Siglo XXI, celebrada el pasado 3 de abril en el Hotel Westin Palace de Madrid, reunió a la élite de la comunidad médica y premió la labor de algunos de los doctores de más renombre en España, entre los que se encontraba este zaragozano.

El galardón ha reconocido sus 40 años de trayectoria. No obstante, para el neurólogo fue totalmente inesperado: "Cuando me llamaron los organizadores para decirme que me habían nominado, pensé que qué había hecho nuevo yo si llevo haciendo lo mismo más de 40 años", y esas son las claves: el trato y proporcionar un diagnóstico. Eso es lo que lleva haciendo desde que se especializó en 1981. "Cuando entra un paciente, le doy la mano, lo escucho, lo miro a la cara; me cuenta sus problemas y lo examino para emitir una opinión diagnóstica. Le doy la mano y lo despido", relata el neurólogo. Un proceso que lleva toda su carrera realizando tanto en el Hospital Clínico como, actualmente, en su consulta de la Clínica Montpellier: "Eso es lo que me enseñaron mis maestros: empatía y escuchar", asegura orgulloso.

Toda una vida en la medicina da para mucho. No solo para escribir más de 400 publicaciones, también para compaginar su trabajo como jefe en la unidad de Trastornos del movimiento del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa con la docencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Un puesto que ocupó desde 1986 hasta 2019: "Me encanta que mis antiguos alumnos, que ahora son neurólogos, me digan lo que disfrutaban cuando imitaba a enfermos con Parkinson. No teníamos vídeos, conque para enseñarles teníamos que hacerlo". Así recuerda López del Val lo que para él es un trabajo "fundamental", pues, fue su profesor, Antonio Oliveros, quien se "encargó de enamorarme de la Neurología", afirma. Porque, remontándose a sus prácticas de sexto de carrera, momento en el que aún se decantaba por la Psiquiatría, fue cuando llegó a la planta de Neurología y acabó descubriendo la especialidad a la que le dedicaría gran parte de su vida.

Por ello, en la situación actual, en la que hay disciplinas que cada vez cuentan con más plazas sin cubrirse en el MIR, como el caso de médico de familia, para el Dr. López del Val "es importante que alguien te enseñe a descubrir y amar una especialidad". Y eso es lo que ha intentado conseguir todos estos años: "Me siento muy orgulloso porque muchos han trabajado conmigo después y me han asegurado que se han especializado porque les ayudé a enamorarse de la Neurología". Además, es miembro del Comité Médico Asesor de Parkinson España y de la Asociación para la Lucha contra la Distonía en España. También fue vicesecretario del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza.