La 'playlist' o cómo conseguir que el ritmo no pare

Si pudiera elegir la banda sonora de uno de los momentos más importantes de su vida, ¿de qué canciones estaría compuesta? Esta es la gran pregunta que todas las parejas de futuros novios se hacen a la hora de confeccionar la ‘playlist’ de su boda. ¿Canciones más actuales o grandes clásicos de ayer, hoy y siempre? ¡Todas las opciones tienen cabida para hacer que el ritmo no decaiga y que siga la fiesta!

Los gustos musicales de los contrayentes juegan un papel esencial en la elección de las melodías y, aunque esta premisa parezca una obviedad, no siempre es fácil dejarse guiar por este argumento a la hora de dar con la lista de reproducción que consiga despertar el lado más desenfadado de los asistentes.

Los sonidos más actuales

Los seguidores de las últimas tendencias musicales tienen un amplio abanico de opciones para animar su fiesta. Desde los ritmos callejeros hasta los más actuales sonidos latinos, los novios pueden nutrir su lista de reproducción de temas ampliamente conocidos para que sus invitados puedan seguirlos, o tirar por las canciones más ‘indies’ o por los géneros menos explotados.

Según Spotify, las canciones más escuchadas de la última década son ‘Human’, de The Killers; ‘I Gotta Feeling’, del popular grupo norteamericano The Black Eyed Peas; el dúo ‘Love The Way You Lie’, interpretado por Eminem y Rihanna; la animada ‘Danza Kuduro’, de Don Omar y Lucenzo;la emotiva ‘Somebody That I Used To Know’, de Gotye; ‘Can’t Hold Us’, de Macklemore & Ryan Lewis; ‘Happy’, del conocido Pharrell Williams, ‘Lean On’, interpretada por Major Lazer, MØ y DJ Snake; ‘One Dance’, de Drake; o ‘Shape of You’, de Ed Sheeran.

En cuanto a los temas que más han sonado en los últimos años, además de algunos de los ya mencionados, la plataforma de música en internet ha revelado que en España, los más coreados han sido ‘Viva La Vida’, de Coldplay; ‘Thrift Shop’, de Macklemore & Ryan Lewis; ‘Bailando’ y ‘Duele el Corazón’, de Enrique Iglesias, ‘El Perdón’, de Nicky Jam; y el éxito archiconocido de Luis Fonsi y Daddy Yankee, ‘Despacito’.

Entre los grupos o artistas inmortales que por sus canciones se han ganado un puesto asegurado en esta ‘playlist’ se encuentran Los secretos, Hombres G, Raphael, Camilo Sesto, Estopa, Melendi, Nacha Pop, Fangoria, Mecano, Amaral, Gabinete Caligari o Los Héroes del Silencio, entre otros.

Populares

Según la plataforma musical Spotify, en la última década, algunos de los temas que más han sonado en España han sido ‘I Gotta Feeling’, del grupo The Black Eyed Peas; el dúo ‘Love The Way You Lie’, interpretado por Eminem y Rihanna; ‘Viva La Vida’, de Coldplay; ‘Thrift Shop’, de Macklemore & Ryan Lewis; o ‘Bailando’ y ‘Duele el Corazón’, de Enrique Iglesias.

- Ir al especial Guía de Bodas