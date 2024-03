"La ordenanza del PP supone menos libertad de movimiento y más multas"

Se está hablando mucho de la Ordenanza de Movilidad. ¿Qué implicaciones consideran que tiene para los zaragozanos?

Se ha diseñado para prohibir, restringir y limitar la movilidad. La palabra prohibición está 111 veces y restricción, 31. La palabra fluidez, 4; libertad, 2 y autonomía personal, solo 1. Se van a generar más atascos y multas. Vamos a una movilidad más propia de principios del siglo XX que del siglo XXI. Se persigue y criminaliza al vehículo particular e ir en coche o moto será un privilegio para unos pocos. La ordenanza supone menos libertad de movimiento. Se usan la salud y el medio ambiente como coartada, pero el fin último es empujar al ciudadano a renunciar al coche cuando lo que les pide el cuerpo es prohibirlo, directamente. Pero no se atreven, claro.

¿En qué punto se encuentran las conversaciones con el PP para apoyar la ordenanza?

Hemos propuesto 76 mejoras a sus 125 artículos. De ellas, 70 las estamos negociando una por una y en varias hemos alcanzado puntos de encuentro, pero hay 6 que son esenciales en nuestro modelo de movilidad y con las que el PP no se encuentra cómodo.

De esas seis líneas rojas, una es la movilidad de las motos. ¿En qué consiste?

Las motos y ciclomotores son una solución a la movilidad ya que pueden llevar hasta dos personas, reducen el tiempo de los desplazamientos, consumen menos, reducen los atascos y los residuos al final de su vida útil. Se debería incentivar su utilización en condiciones de seguridad. Los motociclistas son vulnerables y deberían ser objeto de especial protección. Permitir su circulación en algunos carriles bus/taxi, que van menos congestionados de tráfico, ha reducido la siniestralidad en algunas ciudades españolas gobernadas por el PP, pero en Zaragoza, este partido es rehén de algunos técnicos municipales que rechazan tajantemente esta posibilidad. El pasado 10 de marzo falleció un motorista en Vía Ibérica y lo único que se les ha ocurrido para apoyar a este colectivo es prohibirles, de forma genérica, aparcar en aceras de más de 3 metros y llevarlos a la calzada. Otra excusa más para quitar aparcamientos a los coches. Un plan sin fisuras (ironía).

Otro de los puntos calientes es el relacionado con las bicis y los patinetes… ¿Qué sugieren sobre este tema?

Nosotros no demonizamos ninguna forma de movilidad. Los patinetes y las bicicletas deben tener su espacio, por supuesto, pero proporcional a su utilización real y utilidad práctica. Una forma de incentivar su uso sería mejorar el mantenimiento de algunos carriles bici, segregarlos del tráfico si es posible y facilitar su estacionamiento en la acera, pero no se debe priorizar la comodidad o las presiones de colectivos por encima de la seguridad. No es coherente que el PP obligue a los VMP al casco y al seguro mientras discrimina a las bicicletas de estas medidas de seguridad. Un golpe en la cabeza tiene las mismas consecuencias si te caes de un patinete o una bicicleta. Permitir circular a ciclistas que, con las bicis eléctricas, pueden alcanzar 30 km/h sin casco ni seguro es una irresponsabilidad que puede generar graves daños a su salud e inseguridad jurídica a peatones y, en especial, ancianos y niños que puedan verse arrollados por ciclistas sin seguro, ¿quién protege a estos peatones? El Ayuntamiento deberá ser el responsable civil subsidiario en caso de accidentes de vehículos sin seguro ni casco.

¿Por qué incluyen las multas en las líneas rojas?

En los últimos 4 años, la recaudación por multas y sanciones de tráfico ha aumentado un 44%. Yo creo que este dato lo dice todo. Entiendo que La Romareda cuesta mucho dinero, pero este afán recaudatorio tiene que acabar. Llenar la ciudad de prohibiciones y cámaras para emitir sanciones automáticas es demencial. En la última corporación, gastaron casi medio millón de euros en comprar y mantener cinemómetros y el mantenimiento de semáforos cuesta más de 3,5 millones de euros al año, ¿cuántos niños zaragozanos hasta 16 años podrían ir gratis en el bus con ese dinero? ¿O cuantos colegios podrían tener cocinas ‘in situ’?

¿Cuál es el modelo de movilidad de Vox?

Prohibir es facilísimo, lo difícil es gestionar. Nosotros apostamos por un modelo basado en la seguridad, la fluidez y la eficiencia aprovechando al máximo el espacio público, que es un bien escaso y valioso, en beneficio de todos y sin perseguir ni criminalizar a nadie. Una movilidad insegura e ineficiente no es saludable ni sostenible.

El PP no tiene mayoría para poder aprobar la ordenanza. ¿Les van a apoyar?

El PP está en minoría para sacar adelante los grandes proyectos de ciudad. Le hemos tendido la mano para que cuenten con nosotros y evitar que tengan que apoyarse en los socios de Puigdemont o en los defensores de Hamás, pero en ningún caso podemos traicionar nuestros principios ni apoyar un modelo restrictivo que es nefasto para Zaragoza.

La semana pasada se dirigieron a los votantes del PP, ¿por qué?

Tienen derecho a saber lo que votaron el año pasado. Creo sinceramente que esta ordenanza es una burla para ellos y una tragedia para la ciudad. Es posible que su voto sirva para que en Zaragoza se implante el modelo de movilidad del PSOE, de ZeC, de Manuela Carmena, de Ada Colau o de Bildu, que proponen para San Sebastián casi lo mismo que el PP para Zaragoza.

¿Creen entonces que el PP acabará pactando con el PSOE o con ZeC?

Sí o con los dos. En el PP han renunciado a plantar cara al discurso único del apocalipsis climático. Tanto PSOE como ZeC ya han dicho públicamente que les encanta la ordenanza del PP y que la votarán con los ojos cerrados. Pues, blanco y en botella.

Les acusan de negacionistas y terraplanistas. ¿No les preocupa quedarse solos y aislados?

Defenderemos lo que creemos mejor para todos los zaragozanos. Ese discurso único que he mencionado antes intenta ridiculizar y deshumanizar a cualquiera que se atreva a cuestionarlo, como se hizo en la Edad Media con quien cuestionara el discurso único en el que era el sol el que giraba alrededor de la tierra. Hoy en día ya no te queman en la hoguera, pero te matan civilmente, algo hemos mejorado.