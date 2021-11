"La nueva PAC debe tener en cuenta, por encima de todo, el apoyo a la renta de los agricultores"

Un año más, esta vez presencialmente, ha estado en la III Edición de los Premios Heraldo del Campo. ¿Qué importancia le da usted a estos galardones?

Les doy mucha importancia porque me parecen una manera muy eficaz, efectiva y necesaria de dar visibilidad al sector agroalimentario y a quienes lo lideran y empujan.

"Para duplicar las ventas no basta con ser grandes productores sino que hay que ser buenos vendedores". Estas palabras las pronunció en esta cita. ¿De qué manera se puede conseguir este reto?

Prestando mucha atención al márquetin agroalimentario. Es necesario que hagamos un mayor esfuerzo y apuesta, e incorporemos a este sector profesionales que sean conocedores del mundo del márquetin y de la comunicación. Es un gran reto porque siempre se habla de la innovación, pero yo quiero poner el acento en esta carencia grandísima, en la falta de desarrollo, promoción comercial, ventas y comunicación. No tiene ningún sentido pensar que un producto del que yo disfruto en mi casa va a tener el mismo precio que el que recibe el agricultor. Hay toda una cadena de valor que, si queremos que exista, ese incremento de precio se tiene que producir y debe ser justo y razonable porque se incorpora un servicio y, a fecha de hoy, podemos disfrutar de cualquier producto de la máxima calidad, cuando se nos antoja.

¿Sigue creyendo que el sector agroalimentario va a ser el verdadero motor de la recuperación económica de la Comunidad?

Sí. Y quiero poner el acento en la importantísima contribución del sector agroalimentario al crecimiento económico de Aragón, particularmente en esta desgraciada situación de pandemia.

¿La agricultura familiar es la única solución al despoblamiento’?

Es una solución fundamental. Sin agricultura familiar pocas esperanzas caben en la lucha contra la despoblación. La agricultura, la ganadería y la agroalimentación son una base económica fundamental del mundo rural y se centra en esos agricultores y ganaderos que configuran el modelo familiar. No solo aportan algo tan importante como darnos de comer sino que, en nuestro contexto geográfico y territorial, soporta, en gran medida, la propia estructura del poblamiento rural.

¿Qué papel juega la innovación y la investigación en este desarrollo del sector primario?

Muchísimo, pero no es una novedad. La innovación es la clave de la evolución de la agricultura desde que arrancó hace 10.000 años. Hay que reivindicarlo más porque sin innovación no existiría la agricultura.

¿Y el compromiso medioambiental, pilar fundamental de la nueva PAC?

En este terreno, en Aragón estamos bien situados, tenemos oportunidades y estamos bien preparados, pero me preocupa muchísimo que perdamos de vista que la PAC no es una política ambiental, es una política agrícola que debe contribuir al medio ambiente y me preocupa la derivación ambiental en la confusión de objetivos que se están planeando.

¿Qué aspectos habría que tener en cuenta en esta PAC?

Es fundamental el apoyo a la renta de los agricultores porque el sector no veo que lo pida con la determinación que lo debería pedir. Cuestiono y le pido que haga una reflexión sobre el problema que tienen los agricultores profesionales con la brecha de renta y con el hecho de que tenemos una política, la PAC, que es de apoyo a la renta, no a otra cosa, y esto no está suficientemente reivindicado.

Este año, su departamento dispondrá de 862,68 millones de euros de presupuesto, un 5,8% más que en el pasado ejercicio. ¿Cuáles van a ser las principales líneas de actuación?

La principal será la apuesta por la mejora de la renta de los agricultores, y eso complementado con una apuesta decidida y comprometida con la mejora y crecimiento de las ventas del sector agroalimentario. Las dos cosas tienen que ir de la mano. No podemos mejorar las ventas a costa de que los agricultores sigan sufriendo pérdidas de renta. Y no podemos apoyar políticas de renta sin mirar al mercado.

