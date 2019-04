La magia de la ópera, la zarzuela y el cine invade Zaragoza

La Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza acogerá dos citas que ofrecerán al público algunas de las mejores composiciones de ópera, del género de la zarzuela y de las bandas sonoras más representativas del cine con orquesta sinfónica. La Fundación Excelentia, una de las entidades más destacadas del país en la organización de conciertos de música clásica y con presencia en varias ciudades de España –Madrid, Barcelona, Valencia, San Sebastían o Valladolid–, es la organizadora de ambas jornadas, contando con una amplia experiencia en la gestión de este tipo de representaciones.

'Nessun Dorma' (de Giacomo Puccini), 'La Traviatta' (Giuseppe Verdi) o 'Carmen' (Georges Bizet) son tres de las creaciones clásicas más conocidas del género, las cuales, además, han trascendido tanto a esta corriente como a la época en la que se crearon (siglo XIX y principios del XX) dado su enorme valor y alcance. Estas piezas se podrán escuchar el próximo 4 de mayo a partir de las 20.00 en 'La noche mágica de la ópera y la zarzuela', un encuentro el que también habrá cabida para esta última disciplina, que constituye una manifestación artística genuina sobre las costumbres españolas consistente en una original modalidad teatral en la que la palabra hablada se alterna con melodía.

Una variedad única cuya función social como expresión cultural querida por las grandes mayorías hasta la primera mitad del siglo XX no tuvo parangón en el país y que en esta ocasión llegará al público de la mano de grandes obras como ‘Amor vida de mi vida’, ‘No me duele que se vaya’ o ‘Bella enamorada’. Una serie de piezas que emocionarán a los espectadores en lo que a buen seguro será una gran fiesta de la música española con melodías populares muy queridas por el público y que abordan la vida cotidiana del pueblo.

Cuatro solistas vocales –tenor, soprano, mezzo y barítono– acompañarán a la Orquesta Clásica Santa Cecilia en la cita, un conjunto integrado por profesores de dilatada experiencia que han tocado en los atriles de las más prestigiosas agrupaciones de España y de Europa y que permite cultivar con la máxima calidad los repertorios clásicos.

Las bandas sonoras más célebres

Los amantes de las bandas sonoras de las películas más célebres también tendrán su cita con la música en el Auditorio. Largometrajes como ‘Star Wars’, ‘Hook’, ‘Salvar al Soldado Ryan’, ‘El mago de Oz’ o ‘El Rey León’ marcaron a varias generaciones tanto por sus personajes como las canciones que dieron a conocer al mundo y que aún permanecen en el imaginario popular.

A través de ‘Los coros más impresionantes del cine’, que tendrá lugar el próximo 2 de junio a partir de las 19.00, la Sociedad Coral Excelentia de Madrid y la Orquesta Clásica Santa Cecilia serán las encargadas de hacer vibrar al público de la Sala Mozart con composiciones memorables bajo la dirección de Kynan Johns. ‘Somewhere over the rainbow’, ‘I will follow him’ o ‘The lions sleeps tonight’ forman parte de una lista a la que también da lustre ‘Carmina burana’, el canto profano que triunfa en todo el mundo gracias a su percusión arrolladora, que fue compuesto por el alemán Carl Orff entre 1935 y 1936 y cuyo fragmento más conocido es ‘O Fortuna’.

Las entradas para ambas citas se pueden adquirir a través de las páginas web www.auditoriozaragoza.com, www.fundacionexcelentia.org y entradas.ibercaja.es, así como en las taquillas del Auditorio de Zaragoza y en los cajeros Ibercaja.