La hostelería avanza en su compromiso climático

2

Juan García/ Grupo Fuenclara

¿Cree que es importante el papel de la hostelería para frenar el cambio climático?

Es fundamental, ya que, si bien es cierto que, si lo miramos a nivel individual de un establecimiento, el impacto no es tan alto como otros sectores, en cambio, si nos comprometemos todos los establecimientos hosteleros (En España hay en torno a 280.000 bares, uno por cada 175 habitantes), la importancia es total. Además, querría destacar y a su vez animar a los pocos que tengan dudas, que la puesta en marcha de estas medidas ya no solo es que sea clave para frenar el cambio climático, sino que además se ve directamente reflejada en las líneas de coste de los establecimientos y en los niveles de satisfacción del cliente. Por ende nos permiten ser un poquito más sostenibles mejorando la rentabilidad de los mismos. Y aquí quiero elogiar la gran labor que está desarrollando Hostelería #PorElClima, destinando una importante cantidad de recursos a esa doble labor de concienciación al hostelero y la posterior difusión y comunicación al exterior

¿Qué acciones a favor del medioambiente impulsan en su negocio?

Acciones enfocadas al ahorro directo y consumo eficiente de suministros, acciones de gestión de residuos, reciclaje y producto sostenible y acciones de comunicación y difusión en el establecimiento. Son pequeños gestos que no nos suponen nada en nuestro día a día, pero que en cambio nos ayudan a que nuestros establecimientos sean más sostenibles, y que nuestros establecimientos sean más rentables. No hay absolutamente ningún motivo para no ponerlas en marcha.