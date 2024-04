La historia de María Luisa Orobia Ortiz, la atleta aragonesa que llegó a ser la "más veloz de España"

La historia del deporte aragonés está llena de éxitos. Algunos de ellos sobradamente reconocidos y otros, como los que coronaron la meritoria carrera de María Luisa Orobia Ortiz, no tanto.

Sus amigos, familiares y vecinos del municipio zaragozano de Villanueva de Gállego la conocen como Luisi y fue una de las atletas españolas más destacadas en la década de los sesenta. Con tan solo 16 años, ya batió el récord nacional en 100 metros lisos y en salto de longitud, resultados que marcaron el inicio de una trayectoria deportiva salpicada de logros. ·"Era más fácil que estudiar", bromea la propia Luisi cuando recuerda que fue la profesora de Educación Física del colegio donde estudiaba la que se la llevó a la que sería la primera de muchas competiciones.

"Era hija sola y prefería quedarme en casa con mi padre para ayudarlo, además tenía novio… era lo que había entonces"

De hecho, en 1966 y 1967 fue considerada la mejor deportista de Aragón, mientras se convertía en plusmarquista nacional, también en los 200 metros lisos. Y en los años 1968 y 1969 siguió fulminando sus propias marcas, lo que hizo de ella "la mujer más veloz de España", como se reflejaba en la prensa de la época.

"Eran otros tiempos"

Con estas palabras justifica Luisi su retirada del deporte. Fue cuando falleció su madre: "Yo era hija sola y prefería quedarme en casa con mi padre para ayudarlo, además tenía novio… era lo que había entonces".

Es por eso que la carrera de María Luisa Orobia Ortiz adquiere, si cabe, todavía más valor. Sus gestas no se retransmitían por televisión, aparato que, además, no se encontraba en todos los hogares, y tampoco era habitual que las mujeres se dedicaran al deporte de manera profesional. No obstante, Luisi afirma con orgullo que su familia "llevó muy bien" su afición: "Mi padre me llevaba a entrenar todos los días que hacía falta y, junto con mi madre, venían a ver las competiciones todos los domingos". La deportista zaragozana recuerda con mucho cariño la unión que había entre todas las atletas. "Nos pagaban los viajes y las dietas, nada más".

Si Luisi hubiera continuado con su carrera deportiva podría haber llegado a disputar los Juegos Olímpicos, quizá hubiera sido la primera mujer española en hacerlo. Sin embargo, su vida continuó por otros derroteros. Siempre muy ligada a su Villanueva de Gállego natal, la que fue una de las campeonas del atletismo nacional ejerció de profesora de Educación Física en el colegio del municipio zaragozano y hasta de concejala un tiempo en el Ayuntamiento.

Hoy, a sus 75 años, recuerda con nostalgia aquellos maravillosos años de gloria.