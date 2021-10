La gran apuesta del Hospital HC Miraflores contra el cáncer de mama

Según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos, en algún lugar del mundo, se diagnostica un cáncer de mama, el tumor maligno más frecuente entre la población femenina. De hecho, según el informe ‘Las cifras del cáncer en España 2020’ editado por la Sociedad Española de Oncología Médica, el número de nuevos casos de cáncer diagnosticados en España en el año 2020 rondó los 277.400, unas cifras en las que destaca el continuo aumento en mujeres, casi un 1% más respecto a 2019, frente al descenso de la incidencia en hombres, de más de medio punto.

Por este motivo, y para hacer frente a esta enfermedad con los mejores recursos, en el Hospital HC Miraflores cuentan con los últimos adelantos tecnológicos para detectar estos tumores. Entre otros, un mamógrafo con tomosíntesis que permite, con casi la misma dosis que una mamografía convencional, adquirir imágenes seriadas que ayudan a los especialistas en el estudio de mamas más densas, donde la exploración puede ser más dificultosa, al tener mas tejido glandular y fibroso.

"Este mamógrafo está diseñado para mejorar el posicionamiento de la paciente y agilizar el trabajo del especialista al contar con un diseño más ergonómico. Con ello, reducimos el tiempo de duración de la prueba para la paciente y la necesidad de añadir proyecciones complementarias. Además, este tipo de pruebas nos permiten visualizar qué actividad presenta una determinada lesión, realizar un despistaje de lesiones en mamas complejas o con factores de riesgo familiar o genético y comprobar la extensión real de una lesión maligna ya diagnosticada de cara a planificar su tratamiento", explica Delia Romea, jefa del Servicio de Radiología del Hospital HC Miraflores.

El diagnóstico es vital en estos casos, de ahí que los especialistas recomienden revisiones ginecológicas rutinarias porque la detección precoz es la mejor arma contra el cáncer de mama. "Sabemos que es pesado, que en términos de eficiencia de la sanidad puede resultar caro, pero hacerse una revisión ginecológica anual es lo mejor que cada mujer puede hacer por si misma. Según la edad es imprescindible la mamografía completada o no con ecografía mamaria. Desde los 35 años y, anualmente, desde los 40, la mamografía rutinaria es imprescindible si queremos que las tasas de curación del cáncer de mama sigan yendo en la dirección que van", apunta Cristina Torrijo, ginecóloga del Hospital HC Miraflores.

Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, el 26% de las mujeres no ha acudido nunca a una revisión o no lo hace con la regularidad necesaria y esta tendencia es la que es necesario revertir. "Las mujeres van al ginecólogo cuando se diagnostica algún cáncer en su entorno y a lo largo de la vida es raro que en su día a día no conozcan el caso de un cáncer genital o de mama. A todas ellas les diría que no esperen a que esto ocurra. Cuando esto pasa en una mujer que se realiza controles periódicos, se suele diagnosticar sin ningún síntoma y lo más probable es que todo se quede en un susto. En caso contrario, la situación cambia y mucho", asevera Torrijo.

Cirugía

Y, ¿qué ocurre cuando el diagnóstico es positivo? En este caso, hay que acudir a los mejores especialistas y a centros como Hospital HC Miraflores, donde se cuentan con técnicas quirúrgicas que permiten ofrecer tratamientos selectivos en función de los casos.

"El avance en los estudios genéticos y en materia de biología molecular en relación con el cáncer de mama hace que las técnicas utilizadas puedan adaptarse a cada tipo de tumor. En tumores no avanzados, se pueden emplear tratamientos menos agresivos e igualmente seguros, como las cirugías conservadoras radiodirigidas con biopsia selectiva de ganglio centinela. Cuando se trata de tumores más extensos o con antecedentes familiares que supongan aumento del riesgo de padecer un cáncer de mama, ofrecemos técnicas quirúrgicas en las que, en un mismo acto, se extirpa el tejido canceroso y se reconstruye la mama de forma inmediata, lo que siempre supone un menor impacto psicológico en la paciente", explica Pilar Val-Carreres, cirujana general del Hospital HC Miraflores.

En el centro cuentan con los últimos adelantos médicos. G.H.H.C.

Val-Carreres recuerda que, en la actualidad, la edad de máxima incidencia de este cáncer está por encima de los 50 años, pero aproximadamente un 10% se diagnostica en menores de 40 años. Para estas pacientes más jóvenes, desde la Unidad Multidisciplinar de Mama del Hospital HC Miraflores, que integra radiología, ginecología, cirugía general y cirugía plástica y reparadora, ofrecen una cirugía reconstructiva inmediata con injertos aulólogos, que permite tratar con éxito el cáncer de mama, minimizando el impacto en la imagen corporal.

"Para una mujer, psicológicamente, ver su cuerpo con secuelas tras este tipo de cáncer tiene un gran impacto negativo. Las mamas suponen una parte de la anatomía femenina de gran importancia en sus relaciones. No valorar este hecho y no brindarles la ayuda necesaria para que recuperen su integridad física, no debería ser una opción", explica Sonia Peña, cirujana plástica especialista en reconstrucciones.

Por ello, es muy importante que "reciban una información adecuada de todas las posibilidades que existen de reparación y que tengan unas expectativas reales. A partir de ahí, son ellas quienes deben decidir si quieren o no someterse a tratamientos reparadores de las secuelas", explica Peña, quien recuerda que su misión como cirujanos plásticos reparadores es "tratar de atenuar estos estigmas y que su vida continúe sin tener que revivir cada día el proceso sufrido". Y lo hacen con múltiples tratamientos, desde rellenos con la propia grasa, corrección mediante implantes o transposición de tejidos vascularizados desde otras zonas del cuerpo.